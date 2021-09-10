https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-eninde-sonunda-suriyeden-gidecek-biliyoruz-diyen-dsk-temsilcisi-onceden-bizi-uyarmalilar--1048799910.html

"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar

"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar

Demokratik Suriye Konseyi'nin ABD Temsilciliği Direktörü, ABD'nin Afganistan'dan sonra Suriye'den de çekilmesi halinde, bunun, ani değil, adım adım olması ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:33+0300

2021-09-10T15:33+0300

2021-09-10T16:02+0300

dünya

abd

suriye

afganistan

demokratik suriye güçleri (dsg)

temsilci

uyarı

çekilme

demokratik suriye konseyi (dsk)

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Washington'ın Çin'i 1 numaralı tehdit addederek Asya-Pasifik'e odaklanma politikası kapsamında selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi sonrası, gözler Suriye'ye çevrildi. ABD destekli PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nden (DSK) Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin çekilmesi beklentisine dair yeni bir açıklama geldi. Ankara, PYD/YPG'yi, 'PKK’nın Suriye’deki uzantısı' olarak gördüğünden DSK/DSG'yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor.'ABD'nin sözünü tutup tutmayacağını bilmiyoruz'DSK'nin ABD Temsilciliği'nin üç direktöründen biri olan, aynı zamanda DSK Başkanlık Komitesi'nde yer alan Bassam Saker, Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanan kaosa atıfla "ABD diyor ki, IŞİD'le savaşı bitirene dek kalacağız. Ama kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Terk etmek isterlerse, bu, ani değil, adım adım olmalı ve bizi önceden uyarmalılar" dedi.Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Saker, 'ABD güçlerinin çekilmesinin Suriye'deki güvenlik durumunu etkileyeceğini ve bir boşluk yaratacağını' öne sürdü.'Gitmeden çözmeleri gereken üç sorun var'"Eninde sonunda gideceklerini biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi, 'Amerikalıların IŞİD'le savaş bitene, el Hol kampındaki IŞİD'li esirler sorunu çözülene ve Suriye'de siyasi çözüm bulunana dek kalmasını istediklerini' belirtti.'Biz siyasi süreci tamamlayana dek kalsınlar'Bölgede çok az sayıda ABD askeri kaldığına dikkat çeken Saker "Elbette sonsuza dek kalmalarını istemiyoruz. Sadece biz siyasi süreci tamamlayana dek. Gideceklerdir, bu onların tercihi ve kararıdır, bizim değil" dedi.'Elimizdeki IŞİD esirleri, patlamaya hazır bomba'ABD yönetiminin Suriye'ye IŞİD için savaşmaya gelmiş ve şimdi DSK'nin kontrolündeki kampta tutulan esir vatandaşlarını geri kabul etmeleri için diğer ülkeleri zorladığını bildiklerini aktaran Saker "Esir meselesini, el Hol kampını bitirmeleri lazım" vurgusu yaparak ekledi:"Çünkü patlamaya hazır bomba gibi. Gitmeden evvel bunu çözmeleri şart. Çok ciddi bir sorun ve sadece bize değil, tüm dünyaya tehdit. O yüzden Amerikalılarla Ruslar işbirliği yapıp bu sorunu çözmeli."Biden yönetimiyle işbirliğini öven DSK Temsilcisi, Washington'dan hem IŞİD'le savaşta hem de istikrara kavuşturma çabalarında kendilerine aynı desteği vermesini beklediklerini dile getirdi.Daha önce RT'ye konuşan DSK Eş Başkanı İlham Ahmed, Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin geri çekilmesinin beklendiğini söylemişti.Şam'ın görüşü farklıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimi ise açıklamalarında hep 'ABD'nin ülkedeki varlığının Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku ihlal ettiği ve petrol yataklarına erişimi amaçladığına' vurgu yapıyor.Ankara, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG ile ilişkili DSK/DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

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