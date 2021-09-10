Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-eninde-sonunda-suriyeden-gidecek-biliyoruz-diyen-dsk-temsilcisi-onceden-bizi-uyarmalilar--1048799910.html
"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
Demokratik Suriye Konseyi'nin ABD Temsilciliği Direktörü, ABD'nin Afganistan'dan sonra Suriye'den de çekilmesi halinde, bunun, ani değil, adım adım olması ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:33+0300
2021-09-10T16:02+0300
dünya
abd
suriye
afganistan
demokratik suriye güçleri (dsg)
temsilci
uyarı
çekilme
demokratik suriye konseyi (dsk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104139/55/1041395540_0:0:2700:1520_1920x0_80_0_0_6dd95a618fab218ed6f481548f3508d5.jpg
Washington'ın Çin'i 1 numaralı tehdit addederek Asya-Pasifik'e odaklanma politikası kapsamında selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi sonrası, gözler Suriye'ye çevrildi. ABD destekli PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nden (DSK) Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin çekilmesi beklentisine dair yeni bir açıklama geldi. Ankara, PYD/YPG'yi, 'PKK’nın Suriye’deki uzantısı' olarak gördüğünden DSK/DSG'yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor.'ABD'nin sözünü tutup tutmayacağını bilmiyoruz'DSK'nin ABD Temsilciliği'nin üç direktöründen biri olan, aynı zamanda DSK Başkanlık Komitesi'nde yer alan Bassam Saker, Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanan kaosa atıfla "ABD diyor ki, IŞİD'le savaşı bitirene dek kalacağız. Ama kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Terk etmek isterlerse, bu, ani değil, adım adım olmalı ve bizi önceden uyarmalılar" dedi.Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Saker, 'ABD güçlerinin çekilmesinin Suriye'deki güvenlik durumunu etkileyeceğini ve bir boşluk yaratacağını' öne sürdü.'Gitmeden çözmeleri gereken üç sorun var'"Eninde sonunda gideceklerini biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi, 'Amerikalıların IŞİD'le savaş bitene, el Hol kampındaki IŞİD'li esirler sorunu çözülene ve Suriye'de siyasi çözüm bulunana dek kalmasını istediklerini' belirtti.'Biz siyasi süreci tamamlayana dek kalsınlar'Bölgede çok az sayıda ABD askeri kaldığına dikkat çeken Saker "Elbette sonsuza dek kalmalarını istemiyoruz. Sadece biz siyasi süreci tamamlayana dek. Gideceklerdir, bu onların tercihi ve kararıdır, bizim değil" dedi.'Elimizdeki IŞİD esirleri, patlamaya hazır bomba'ABD yönetiminin Suriye'ye IŞİD için savaşmaya gelmiş ve şimdi DSK'nin kontrolündeki kampta tutulan esir vatandaşlarını geri kabul etmeleri için diğer ülkeleri zorladığını bildiklerini aktaran Saker "Esir meselesini, el Hol kampını bitirmeleri lazım" vurgusu yaparak ekledi:"Çünkü patlamaya hazır bomba gibi. Gitmeden evvel bunu çözmeleri şart. Çok ciddi bir sorun ve sadece bize değil, tüm dünyaya tehdit. O yüzden Amerikalılarla Ruslar işbirliği yapıp bu sorunu çözmeli."Biden yönetimiyle işbirliğini öven DSK Temsilcisi, Washington'dan hem IŞİD'le savaşta hem de istikrara kavuşturma çabalarında kendilerine aynı desteği vermesini beklediklerini dile getirdi.Daha önce RT'ye konuşan DSK Eş Başkanı İlham Ahmed, Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin geri çekilmesinin beklendiğini söylemişti.Şam'ın görüşü farklıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimi ise açıklamalarında hep 'ABD'nin ülkedeki varlığının Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku ihlal ettiği ve petrol yataklarına erişimi amaçladığına' vurgu yapıyor.Ankara, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG ile ilişkili DSK/DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210630/suriyenin-kuzeydogusundaki-cezaevlerinde-yuzlerce-cocuk-tutuluyor-1044859739.html
https://tr.sputniknews.com/20210704/abd-ile-dsg-kitliga-mahkum-etmeye-calistiklari-suriyeden-petrol-ve-bugday-yuklu-onlarca-kamyonu-1044885803.html
abd
suriye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104139/55/1041395540_563:0:2696:1600_1920x0_80_0_0_0c5ed40071919af53109a7a556917afd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, afganistan, demokratik suriye güçleri (dsg), temsilci, uyarı, çekilme, demokratik suriye konseyi (dsk)

"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar

15:33 10.09.2021 (güncellendi: 16:02 10.09.2021)
© AP PhotoSuriye'nin Haseke bölgesinde Kamışlı yakınındaki Harbat-Hamo köyünde ABD'nin askeri konvoyunun yanından Ruslar ve Suriyeliler görülüyor.
Suriye'nin Haseke bölgesinde Kamışlı yakınındaki Harbat-Hamo köyünde ABD'nin askeri konvoyunun yanından Ruslar ve Suriyeliler görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AP Photo
Abone ol
Demokratik Suriye Konseyi'nin ABD Temsilciliği Direktörü, ABD'nin Afganistan'dan sonra Suriye'den de çekilmesi halinde, bunun, ani değil, adım adım olması ve kendilerinin önceden haberdar edilmesi gerektiğini söyledi.
Washington'ın Çin'i 1 numaralı tehdit addederek Asya-Pasifik'e odaklanma politikası kapsamında selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi sonrası, gözler Suriye'ye çevrildi. ABD destekli PYD/YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nden (DSK) Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin çekilmesi beklentisine dair yeni bir açıklama geldi. Ankara, PYD/YPG'yi, 'PKK’nın Suriye’deki uzantısı' olarak gördüğünden DSK/DSG'yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor.

'ABD'nin sözünü tutup tutmayacağını bilmiyoruz'

DSK'nin ABD Temsilciliği'nin üç direktöründen biri olan, aynı zamanda DSK Başkanlık Komitesi'nde yer alan Bassam Saker, Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanan kaosa atıfla "ABD diyor ki, IŞİD'le savaşı bitirene dek kalacağız. Ama kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Terk etmek isterlerse, bu, ani değil, adım adım olmalı ve bizi önceden uyarmalılar" dedi.
Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Saker, 'ABD güçlerinin çekilmesinin Suriye'deki güvenlik durumunu etkileyeceğini ve bir boşluk yaratacağını' öne sürdü.

'Gitmeden çözmeleri gereken üç sorun var'

"Eninde sonunda gideceklerini biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi, 'Amerikalıların IŞİD'le savaş bitene, el Hol kampındaki IŞİD'li esirler sorunu çözülene ve Suriye'de siyasi çözüm bulunana dek kalmasını istediklerini' belirtti.

'Biz siyasi süreci tamamlayana dek kalsınlar'

Bölgede çok az sayıda ABD askeri kaldığına dikkat çeken Saker "Elbette sonsuza dek kalmalarını istemiyoruz. Sadece biz siyasi süreci tamamlayana dek. Gideceklerdir, bu onların tercihi ve kararıdır, bizim değil" dedi.

'Elimizdeki IŞİD esirleri, patlamaya hazır bomba'

ABD yönetiminin Suriye'ye IŞİD için savaşmaya gelmiş ve şimdi DSK'nin kontrolündeki kampta tutulan esir vatandaşlarını geri kabul etmeleri için diğer ülkeleri zorladığını bildiklerini aktaran Saker "Esir meselesini, el Hol kampını bitirmeleri lazım" vurgusu yaparak ekledi:
"Çünkü patlamaya hazır bomba gibi. Gitmeden evvel bunu çözmeleri şart. Çok ciddi bir sorun ve sadece bize değil, tüm dünyaya tehdit. O yüzden Amerikalılarla Ruslar işbirliği yapıp bu sorunu çözmeli."
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Al-Hol mülteci kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2021
DÜNYA
'Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde yüzlerce çocuk tutuluyor'
30 Haziran , 22:49
Biden yönetimiyle işbirliğini öven DSK Temsilcisi, Washington'dan hem IŞİD'le savaşta hem de istikrara kavuşturma çabalarında kendilerine aynı desteği vermesini beklediklerini dile getirdi.
Daha önce RT'ye konuşan DSK Eş Başkanı İlham Ahmed, Fırat'ın doğusunda konuşlu ABD güçlerinin geri çekilmesinin beklendiğini söylemişti.

Şam'ın görüşü farklı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimi ise açıklamalarında hep 'ABD'nin ülkedeki varlığının Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku ihlal ettiği ve petrol yataklarına erişimi amaçladığına' vurgu yapıyor.
Suriye başkenti Şam'ın dışındaki Deyr Habiyeh'de buğday hasadını kontrol eden çiftçi (17 Haziran 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2021
DÜNYA
ABD ile DSG, kıtlığa mahkum etmeye çalıştıkları Suriye'den petrol ve buğday yüklü onlarca kamyonu daha Irak'a sevk etti
4 Temmuz, 19:39
Ankara, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG ile ilişkili DSK/DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
121001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
16:18Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi
16:09Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu
16:04Eşini rehin alan adam: Zihnimi birileri yönlendiriyor, vücudumda çip var
15:54Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması
15:48Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
15:46Rusya ve Belarus, Batı'nın yaptırım politikasına karşı birlikte mücadele edecek
15:43Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu
15:41Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
15:40Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
15:37Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
15:36'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
15:33"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
15:33Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
15:296 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
15:28Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'
15:25Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
15:13Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
15:09Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
15:06IŞİD'in sözde 'Suriye güvenlik sorumlusu' tutuklandı