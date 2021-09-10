https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-hazine-bakanligi-en-zengin-yuzde-1-yilda-yilda-163-milyar-dolar-vergi-kacirmayi-beceriyor-1048788149.html

ABD Hazine Bakanlığı: En zengin yüzde 1, yılda 163 milyar dolar 'vergi kaçırmayı' beceriyor

ABD Hazine Bakanlığı: En zengin yüzde 1, yılda 163 milyar dolar 'vergi kaçırmayı' beceriyor

Hazine Bakanlığı araştırmasına göre ABD'de en zengin yüzde 1'in ödemediği vergilerden kaybedilen gelir, vergi mükelleflerinin en alttaki yüzde 90'ı tarafından... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T11:10+0300

2021-09-10T11:10+0300

2021-09-10T11:31+0300

ekonomi

abd

joe biden

abd hazine bakanlığı

zengin

vergi

vergi dolandırıcılığı

vergi borcu

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ABD Başkanı Joe Biden, 10 yıldan uzun süredir 7 trilyon dolarlık ödenmemiş vergi açığının kapatılması için Hazine Bakanlığı'nın federal vergilerin toplanmasından sorumlu birimi İç Gelir İdaresi'ni (IRS) güçlendirmeye uğraşadursun, en zenginlerin vergi kaçırmasıyla ilgili yeni gerçekler açıklandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın son araştırmasına göre Amerikalıların en zengin yüzde 1'i, yılda ödemesi gereken vergiden 163 milyar dolar azını ödemeyi beceriyor. Yılda 600 milyar dolarlık vergi açığıEkonomi Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Natasha Sarin, bu verilerin borçlarla toplananlar arasındaki vergi açığını daha da artırarak yılda 600 milyar dolara çıkardığını belirtti. Açık, en alttaki yüzde 90'ın ödediği vergi miktarına eşitSarin, verilerle ilgili analizinde, en zengin yüzde 1'in gelir düzeyini belirtmedi, ama kaybedilen gelirin, en azından vergi mükelleflerinin en alttaki yüzde 90'ı tarafından ödenen tüm vergilere eşit olduğuna işaret etti. Hazine Bakanlığı raporuna göre en zengin Amerikalılar, tahsil edilmemiş tüm gelir vergilerinin yaklaşık yüzde 28'ini borçlu durumda. Hedef, yüzlerce milyar dolarlık ek vergi geliriIRS'nin ödenmemiş vergilerin en az yüzde 15'ini toplayamadığını aktaran Sarin, IRS için gelecek 10 yılda 80 milyar dolarlık ek harcama ve vergi ödeme kurallarına uyulmasını sağlamak için yeni kabiliyete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu reformların gelecek 10 yılda 780 milyar dolarlık ek vergi geliri sağlayacağının altını çizen Sarin, şöyle devam etti:"Bu teklifler bir araya geldiğinde daha da fazla gelir üretecek: Sadece halihazırda ödenmesi gereken vergilerin daha iyi tahsil edilmesinden dolayı tahmini 1.6 trilyon dolarlık ek vergi geliri sağlanacak... Vergi açığı gelir dağılımının en üstüne doğru yoğunlaştığından, bu gelir oldukça ilerici bir şekilde toplanacak.""IRS'nin yüksek gelirlilere ve büyük şirketlere karşı vergi yasalarını uygun şekilde uygulayabilmesi için, binlerce sayfalık karmaşık vergi beyannamelerini deşifre edebilen gelir ajanlarını işe almak ve eğitmek için finansmana ihtiyacı var.""Ayrıca IRS'nin orantısız bir şekilde yüksek gelirlilere ek birikim sağlayan mülkiyet ve ortaklık gelirleri gibi şeffaf olmayan gelir akışları hakkında bilgilere erişmesi gerekiyor."Araştırmaya göre, vergileri maaşlarından otomatik olarak kesilen düşük ve orta gelirli çalışanların vergi ödemeye uyma oranları yüksekken, zenginler vergi ödememek için muhasebeyle ilgili noksanlar ve boşluklardan yararlanıyor.Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kendisinin Daha İyi Geri İnşa Et programını savunarak, 163 milyar dolarlık ödenmemiş verginin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi ve Amerikan orta sınıfının kalkınmasına yatırım yapma vaadinde bulundu.Haziranda New York merkezli kar amacı gütmeyen gazetecilik platformu ProPublica'nın araştırması, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gibi dünyanın en zenginleri listesinin başında yer alan Amerikalıların gelirlerine kıyasla çok az ya da sıfır gelir vergisi ödediğini ortaya koymuştu. Bunu ABD Vergi Kanunu sayesinde tümüyle yasal yollardan becerdikleri belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210609/bezos-ve-musk-gibi-dunyanin-en-zenginleri-abd-vergi-kanunu-sayesinde-sifir-gelir-vergisi-oduyor-1044694274.html

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abd, joe biden, abd hazine bakanlığı, zengin, vergi, vergi dolandırıcılığı, vergi borcu