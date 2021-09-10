https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-taliban-ile-ilgili-bir-genelleme-yapmaya-hazir-degiliz-1048782004.html

ABD: Taliban ile ilgili bir genelleme yapmaya hazır değiliz

ABD: Taliban ile ilgili bir genelleme yapmaya hazır değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Afganistan'dan çıkmasına izin verildiği için... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T04:17+0300

2021-09-10T04:17+0300

2021-09-10T04:17+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

ned price

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Price, düzenlediği basın toplantısında, Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Amerikan vatandaşları ve ABD'de oturma izin bulunan çok sayıda kişi ile birlikte Afganistan'dan ayrıldığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.Taliban'ın Amerikan vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere izin verme konusunda esneklik gösterip göstermediğine ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:Price, uluslararası toplumun, Taliban'ı kamuya açık ve özel taahhütlerinden sorumlu tutmaya devam edeceklerini belirtirken ülkeyi terk etmek isteyen belgeler bunu yapabilecek.Taliban hükümetinin neredeyse tamamının Taliban mensubu olduğu ve İçişleri Bakanın ABD tarafından arananlar listesinde olduğu hatırlatılan bir soruya Price, "İlk geçici hükümete tepkimizi daha önce açıkladık. Kapsayıcılık eksikliğinin, hükümete dahil olan bazı kişilerin geçmişlerinin endişe kaynağı olduğunu söyledik. Bu durum, uluslararası toplumun ve bunun bir parçası olarak ABD'nin görmeyi umduğu şeyi kesinlikle yansıtmıyor." diye yanıt verdi.

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abd, afganistan, taliban, ned price