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https://tr.sputniknews.com/20210910/abdnin-illinois-eyaletinde-silahli-saldiri-12-kisi-vuruldu-1048780644.html
ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 12 kişinin silahla vurulduğu belirtildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T02:24+0300
2021-09-10T02:24+0300
2021-09-10T02:24+0300
dünya
silahlı saldırı
illinois
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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Illinois'de bir metro ve otomobilin müdahil olduğu bir kazanın da içerisinde bulunduğu bir silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildi.Olayda 12 kişinin silahla yaralanmış olabileceği kaydedildi.
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silahlı saldırı, illinois
ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 12 kişinin silahla vurulduğu belirtildi.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Illinois'de bir metro ve otomobilin müdahil olduğu bir kazanın da içerisinde bulunduğu bir silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildi.
Olayda 12 kişinin silahla yaralanmış olabileceği kaydedildi.