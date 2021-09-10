https://tr.sputniknews.com/20210910/abdnin-illinois-eyaletinde-silahli-saldiri-12-kisi-vuruldu-1048780644.html

ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu

ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu

ABD'nin Illinois eyaletinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 12 kişinin silahla vurulduğu belirtildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T02:24+0300

2021-09-10T02:24+0300

2021-09-10T02:24+0300

dünya

silahlı saldırı

illinois

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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Illinois'de bir metro ve otomobilin müdahil olduğu bir kazanın da içerisinde bulunduğu bir silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildi.Olayda 12 kişinin silahla yaralanmış olabileceği kaydedildi.

illinois

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2021

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silahlı saldırı, illinois