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https://tr.sputniknews.com/20210910/abdnin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1048806369.html
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T17:59+0300
2021-09-10T17:59+0300
2021-09-10T18:03+0300
dünya
abd
rusya
geri çağırma
büyükelçi
john sullivan
çağırma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Sputnik muhabiri, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlığa geldiğini bildirdi.ABD’li diplomatın, Rusya Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı reddettiği aktarılırken Sullivan’ın bakanlığa çağrılma sebebi bilinmiyor.Görüşme 20 dakika sürdüSputnik muhabiri, ABD Büyükelçisi Sullivan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı binasından ayrıldığını bildirdi.Büyükelçi’nin bakanlıkta yaklaşık 20 dakika bulunduğu, çağrılma sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı 17:59 10.09.2021 (güncellendi: 18:03 10.09.2021)
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Sputnik muhabiri, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlığa geldiğini bildirdi.
ABD’li diplomatın, Rusya Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı reddettiği aktarılırken Sullivan’ın bakanlığa çağrılma sebebi bilinmiyor.
Görüşme 20 dakika sürdü
Sputnik muhabiri, ABD Büyükelçisi Sullivan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı binasından ayrıldığını bildirdi.
Büyükelçi’nin bakanlıkta yaklaşık 20 dakika bulunduğu, çağrılma sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.