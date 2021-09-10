https://tr.sputniknews.com/20210910/ahmet-hakan-klima-carpmasina-kurban-gittigime-karar-verdim-1048783892.html

Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim

Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim

Ahmet Hakan, rahatsızlandığını açıkladı. "Yoksa 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T07:24+0300

2021-09-10T07:24+0300

2021-09-10T07:25+0300

türkiye

ahmet hakan

açıklama

hastalık

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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında hastalandığını ve kendisine 'klima çarpması teşhisi koyduğunu' söyledi.Hakan, yazısında şunları söyledi:“Bugünlerde etrafımdaki herkes şu üç sorunla uğraşıyor:Bir: Acaba mevsimsel grip mi oldum? İki: Acaba klima mı çarptı? Üç: Yoksa korona mı oldum? OMG!Dün itibariyle ben de bu üç sorunun üçüyle de boğuştum.Ve sonuç: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim.”Hakan ayrıca, yarın düzenlenecek aşı karşıtı mitingle ilgili olarak ise "Eğer aşı tedarikinde sorunlar yaşansaydı... Maltepe’de düzenlenen mitingin konusu 'Aşı nerede aşı' olacaktı. Aşı tedarikinde sorun yaşanmayınca... 'Aşıya hayır aşıya' mitingi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210903/ahmet-hakan-afganistandan-buraya-gelenlerin-tumu-taliban-zihniyetli-olsa-bile-bir-sey-olmaz-1048570934.html

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ahmet hakan, açıklama, hastalık