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https://tr.sputniknews.com/20210910/ahmet-hakan-klima-carpmasina-kurban-gittigime-karar-verdim-1048783892.html
Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim
Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim
Ahmet Hakan, rahatsızlandığını açıkladı. "Yoksa 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T07:24+0300
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türkiye
ahmet hakan
açıklama
hastalık
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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında hastalandığını ve kendisine 'klima çarpması teşhisi koyduğunu' söyledi.Hakan, yazısında şunları söyledi:“Bugünlerde etrafımdaki herkes şu üç sorunla uğraşıyor:Bir: Acaba mevsimsel grip mi oldum? İki: Acaba klima mı çarptı? Üç: Yoksa korona mı oldum? OMG!Dün itibariyle ben de bu üç sorunun üçüyle de boğuştum.Ve sonuç: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim.”Hakan ayrıca, yarın düzenlenecek aşı karşıtı mitingle ilgili olarak ise "Eğer aşı tedarikinde sorunlar yaşansaydı... Maltepe’de düzenlenen mitingin konusu 'Aşı nerede aşı' olacaktı. Aşı tedarikinde sorun yaşanmayınca... 'Aşıya hayır aşıya' mitingi yapılıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210903/ahmet-hakan-afganistandan-buraya-gelenlerin-tumu-taliban-zihniyetli-olsa-bile-bir-sey-olmaz-1048570934.html
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ahmet hakan, açıklama, hastalık

Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim

07:24 10.09.2021 (güncellendi: 07:25 10.09.2021)
© AAAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Ahmet Hakan, rahatsızlandığını açıkladı. "Yoksa
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında hastalandığını ve kendisine 'klima çarpması teşhisi koyduğunu' söyledi.
Hakan, yazısında şunları söyledi:
“Bugünlerde etrafımdaki herkes şu üç sorunla uğraşıyor:
Bir: Acaba mevsimsel grip mi oldum? İki: Acaba klima mı çarptı? Üç: Yoksa korona mı oldum? OMG!
Dün itibariyle ben de bu üç sorunun üçüyle de boğuştum.
Ve sonuç: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim.”
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Hakan ayrıca, yarın düzenlenecek aşı karşıtı mitingle ilgili olarak ise "Eğer aşı tedarikinde sorunlar yaşansaydı... Maltepe’de düzenlenen mitingin konusu 'Aşı nerede aşı' olacaktı. Aşı tedarikinde sorun yaşanmayınca... 'Aşıya hayır aşıya' mitingi yapılıyor" ifadelerini kullandı.
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