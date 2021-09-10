https://tr.sputniknews.com/20210910/akademisyen-nese-nur-akkayaya-saldiri-davasinda-tahliye-karari-1048810779.html

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı

İstanbul Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T20:28+0300

2021-09-10T20:28+0300

2021-09-10T20:29+0300

türkiye

taciz

akademisyen

tahliye

mahkeme

dava

karar

şartlı tahliye

neşe nur akkaya

eray çakın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690197_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_87905c2a9a2461f15a429844444bcf0d.jpg

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, sanık Eray Çakın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Müştekiler Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'ın avukatları ve müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.Duruşmada, önceki celse ifadeye çağrılan tanık Osman Emrah Koşun'un gelmediği ve Gaziosmanpaşa Belediyesinin dosyaya müdahil olma talebinde bulunduğu bildirildi.Duruşmada söz alan sanık Çakın, hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın tutukluluğunun devamını istedi.Duruşma savcısı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.Savcılık, Gaziosmanpaşa Belediyesinin katılma talebinin suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti.Sanık avukatı, müvekkilinin 90 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Eray Çakın'ın tahliyesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taciz, akademisyen, tahliye, mahkeme, dava, karar, şartlı tahliye, neşe nur akkaya, eray çakın