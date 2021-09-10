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https://tr.sputniknews.com/20210910/akademisyen-nese-nur-akkayaya-saldiri-davasinda-tahliye-karari-1048810779.html
Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı
Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı
İstanbul Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T20:28+0300
2021-09-10T20:29+0300
türkiye
taciz
akademisyen
tahliye
mahkeme
dava
karar
şartlı tahliye
neşe nur akkaya
eray çakın
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, sanık Eray Çakın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Müştekiler Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'ın avukatları ve müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.Duruşmada, önceki celse ifadeye çağrılan tanık Osman Emrah Koşun'un gelmediği ve Gaziosmanpaşa Belediyesinin dosyaya müdahil olma talebinde bulunduğu bildirildi.Duruşmada söz alan sanık Çakın, hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın tutukluluğunun devamını istedi.Duruşma savcısı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.Savcılık, Gaziosmanpaşa Belediyesinin katılma talebinin suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti.Sanık avukatı, müvekkilinin 90 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Eray Çakın'ın tahliyesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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taciz, akademisyen, tahliye, mahkeme, dava, karar, şartlı tahliye, neşe nur akkaya, eray çakın

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı

20:28 10.09.2021 (güncellendi: 20:29 10.09.2021)
© TwitterAkademisyen Neşe Nur Akkaya - Eray Çakın
Akademisyen Neşe Nur Akkaya - Eray Çakın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Twitter
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İstanbul Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, sanık Eray Çakın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Müştekiler Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'ın avukatları ve müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.
Duruşmada, önceki celse ifadeye çağrılan tanık Osman Emrah Koşun'un gelmediği ve Gaziosmanpaşa Belediyesinin dosyaya müdahil olma talebinde bulunduğu bildirildi.
Duruşmada söz alan sanık Çakın, hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın tutukluluğunun devamını istedi.
Duruşma savcısı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
Savcılık, Gaziosmanpaşa Belediyesinin katılma talebinin suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatı, müvekkilinin 90 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Eray Çakın'ın tahliyesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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