https://tr.sputniknews.com/20210910/akademisyene-parkta-pet-siseli-saldiri-davasinda-tahliye-1048798014.html

Akademisyene parkta pet şişeli saldırı davasında tahliye

Akademisyene parkta pet şişeli saldırı davasında tahliye

Parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T14:41+0300

2021-09-10T14:41+0300

2021-09-10T14:41+0300

türkiye

istanbul

saldırı

tahliye

park

dava

pet şişe

neşe nur akkaya

eray çakın

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Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.İstanbul'un Şişli ilçesinde bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.İddianamede Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin" şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatılmıştı.

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istanbul, saldırı, tahliye, park, dava, pet şişe, neşe nur akkaya, eray çakın