Akademisyene parkta pet şişeli saldırı davasında tahliye

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.İstanbul'un Şişli ilçesinde bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.İddianamede Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin" şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatılmıştı.
Parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.
Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
İddianamede Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin" şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatılmıştı.