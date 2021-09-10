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Amerikan halkı geçen 10 yılda hak ve özgürlükler konusunda yönetime kırık not verdi
Amerikan halkı geçen 10 yılda hak ve özgürlükler konusunda yönetime kırık not verdi
ABD'deki 11 Eylül saldırılarından 10 yıl sonra ülkede insan hakları ve özgürlüklerin durumundan memnun olan Amerikalılar, artık durumu eskisi kadar olumlu... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T19:54+0300
2021-09-10T19:54+0300
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Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin 2011 yılında yaptığı bir araştırmanın devamı niteliğindeki ankete göre, 10 yıl öncesine göre daha az sayıda Amerikalı yönetime ifade özgürlüğü, oy verme hakkı, silah taşıma hakkı gibi kişisel hak ve hürriyetlerin korunması konusunda olumlu not veriyor.Ülkenin istihbarat ve güvenlik altyapısında büyük ve endişe verici değişikliklere yol açan 11 Eylül saldırılarından 10 yıl sonra yapılan ilk ankette, vatandaşların yüzde 71’i yönetimin temel hakları koruduğu görüşündeydi. Bugünse aynı görüşteki Amerikalıların oranı yüzde 45 olurken, yüzde 32 de yönetimin kötü bir iş çıkarttığını düşünüyor.Ankete göre, geçen 10 yıl içinde yönetime verilen onay, oy verme özgürlüğünde yüzde 84’ten yüzde 43’e, din özgürlüğünde yüzde 75’ten 51’e, ifade özgürlüğünde yüzde 71’den 45’e, basın özgürlüğünde yüzde 63’ten 44’e, silah taşıma özgürlüğünde yüzde 57’den 35’e, arama emri olmaksızın aranmama konusunda yüzde 45’ten yüzde 31’e geriledi.Öte yandan, "teröre karşı yönetimin bazen bazı hak ve özgürlüklerden fedakarlık etmesi gerektiğini" düşünenlerin oranı da on yıl içinde yüzde 64’ten 44’e indi.Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi, hafta başında ABD’de halkın, yönetimin ulusal güvenlik amaçlı izlemelerine giderek daha çok karşı çıktığını açıklamıştı.
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abd, joe biden

Amerikan halkı geçen 10 yılda hak ve özgürlükler konusunda yönetime kırık not verdi

19:54 10.09.2021
© EPA / Peter FoleyNew York’ta Kovid-19 salgınının 'kahramanlarından' geçit töreni
New York’ta Kovid-19 salgınının 'kahramanlarından' geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© EPA / Peter Foley
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ABD'deki 11 Eylül saldırılarından 10 yıl sonra ülkede insan hakları ve özgürlüklerin durumundan memnun olan Amerikalılar, artık durumu eskisi kadar olumlu görmüyor.
Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin 2011 yılında yaptığı bir araştırmanın devamı niteliğindeki ankete göre, 10 yıl öncesine göre daha az sayıda Amerikalı yönetime ifade özgürlüğü, oy verme hakkı, silah taşıma hakkı gibi kişisel hak ve hürriyetlerin korunması konusunda olumlu not veriyor.
Ülkenin istihbarat ve güvenlik altyapısında büyük ve endişe verici değişikliklere yol açan 11 Eylül saldırılarından 10 yıl sonra yapılan ilk ankette, vatandaşların yüzde 71’i yönetimin temel hakları koruduğu görüşündeydi. Bugünse aynı görüşteki Amerikalıların oranı yüzde 45 olurken, yüzde 32 de yönetimin kötü bir iş çıkarttığını düşünüyor.
Ankete göre, geçen 10 yıl içinde yönetime verilen onay, oy verme özgürlüğünde yüzde 84’ten yüzde 43’e, din özgürlüğünde yüzde 75’ten 51’e, ifade özgürlüğünde yüzde 71’den 45’e, basın özgürlüğünde yüzde 63’ten 44’e, silah taşıma özgürlüğünde yüzde 57’den 35’e, arama emri olmaksızın aranmama konusunda yüzde 45’ten yüzde 31’e geriledi.
Öte yandan, "teröre karşı yönetimin bazen bazı hak ve özgürlüklerden fedakarlık etmesi gerektiğini" düşünenlerin oranı da on yıl içinde yüzde 64’ten 44’e indi.
Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi, hafta başında ABD’de halkın, yönetimin ulusal güvenlik amaçlı izlemelerine giderek daha çok karşı çıktığını açıklamıştı.
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