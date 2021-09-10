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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210910/anamurda-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048780190.html
Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T01:49+0300
2021-09-10T01:49+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
mersin
orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Melleç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanlarımızın etkili mücadelesi neticesinde orman yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” denildi.
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mersin, orman yangını, anamur

Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01:49 10.09.2021
© İHA / İREM KOCAMersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA / İREM KOCA
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Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Melleç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanlarımızın etkili mücadelesi neticesinde orman yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” denildi.
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