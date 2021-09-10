https://tr.sputniknews.com/20210910/ankara-baro-baskani-sagkan-coklu-baro-avukatlardan-destek-gormedi-1048801836.html

Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi

Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi

Genel Kurul hazırlıkları yapan Ankara Barosu’nda 20 bin avukat, 18-19 Eylül tarihlerinde yeni başkanlarını belirleyecek. Mevcut Baro Başkanı ve başkan adayı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:19+0300

2021-09-10T16:19+0300

2021-09-10T16:19+0300

türkiye

seçim

ankara barosu

baro

yargı

avukat

türkiye barolar birliği

geçim

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Gündeme geldiği dönemde itirazlara ve protestolara neden olan çoklu baro düzenlemesinin yasalaşmasının üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti. Düzenleme ile 5 binden fazla üyesi bulunan illerde ikinci baro kurulmasının önü açıldı. Aradan geçen süreçte İstanbul haricinde hiçbir ilde ikinci baro kurulamadı.‘İki numaralı baronun kurulamama sebebi meslektaşlarımızın direnişi’Ankara Baro Başkanı ve Başkan Adayı Erinç Sağkan, ikinci baro düzenlemesi ve avukatların sorunlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. 66’ncı genel kurul hazırlıkları sürerken Sputnik’e açıklamalarda bulunan Sağkan, ikinci baronun kurulması için baskı yapıldığına işaret etti:‘Yasa geri çekilmeli’Yasanın pratikte uygulanmadığını ifade eden Sağkan “Baroların ve avukatların böyle bir ihtiyacının olmadığı çok net olarak bu süreçte ortaya konulmuş durumda. Tabii ki bizim bu noktada beklentimiz şudur; sonuçta idare her zaman yanlış gördüğü eyleminden geri adım atma hakkına sahiptir. Bu sebeple özellikle bu kamudaki avukatlar üzerindeki baskının kaldırılması noktasında yetkililerin ivedi olarak harekete geçmesi gerekiyor. Temel olarak da baroları bölüp parçalamaya dönük bu yasanın acilen geri çekilerek tekrar bir düzenleme yapılması gerektiği bu süreçte ortaya konulmuştur” dedi.‘Binlerce işsiz hukukçu var’Türkiye’de yaklaşık 130 bin civarında avukat olduğunu belirten Erinç Sağkan hukuk fakültelerinden mezun olanların sayısındaki artışa dikkat çekerek “Şimdi son dönemde özellikle son birkaç senede herhangi bir ihtiyaç analizi yapılmaksızın sadece popülist söylemler ve seçim süreçlerinde etkili olabileceği inancıyla ve yeterli bir öğretim üyesi potansiyelinin olmadığı da tamamen göz ardı edilerek illerin geçimine katkıda bulunabileceği gibi bir garip gerekçe ile durmaksızın hukuk fakülteleri açıldı ve önümüze gelen noktada binlerce işsiz hukukçunun ortaya çıktığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu işsiz hukukçuların oluşturduğu asıl temel sorun şudur; birincisi mesleğin itibarı ile ilgili bir ana sorundan bahsediyoruz, yani bir hukukçu bir üniversiteyi bitirmiş, avukat olmuş ve asgari ücret düzeyinde bir maaşla dahi çalışabileceği bir ortam bulamamakta. Yani çok ciddi bir işsizlik problemimiz var şu anda. Genç meslektaşlar, 0-5 yaş grubu meslektaşların çok ciddi anlamda maddi sıkıntılarının olduğu bir ekonomik kaos sürecini yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

seçim, ankara barosu, baro, yargı, avukat, türkiye barolar birliği, geçim