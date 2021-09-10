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https://tr.sputniknews.com/20210910/antalyada-nafaka-borclari-biriken-sahis-intihara-kalkisti-1048814693.html
Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı
Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı
Antalya'da nafaka borçları biriktiği için ruhsal bunalıma girdiği ileri sürülen şahıs falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın daha önce de iki... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:43+0300
2021-09-10T23:43+0300
türkiye
antalya
polis
borç
nafaka
falez
intihar
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Ailevi sebepler ve biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 41 yaşındaki Kemal B., tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Falezlerin uç noktasındaki demiri de aşan adam, bir süre ayakta denizi izledi. Kemal B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Parka gelen yunus timleri, bir süre Kemal B.’nin olduğu noktayı bulmaya çalıştı. Kemal B.’nin olduğu yeri belirleyen ekipler, tel örgüleri geçerek yanına ulaştı. Polisler, Kemal B.’den falezlerin uç noktasından güvenli noktaya geçmesini ve oturmasını istedi. Su isteği yerine getirilen Kemal B.’yi ikna etmek için ekipler yaklaşık 1 saat uğraş verdi. Ayaklarının titrediği görülen şahıs, kendisine yardım yapılacağı sözünün verilmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Kemal B’yi polisler kayalıklardan koluna girerek indirdi. Parka alınan Kemal B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.Kemal B, 30 Kasım 2015 tarihinde yine aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuş, annesi tarafından vazgeçirilmişti. Aynı kişinin 9 Eylül 2020 tarihindeki intihar girişimi ise bir vatandaş ve polis ekiplerince engellenmişti.
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antalya, polis, borç, nafaka, falez, intihar

Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı

23:43 10.09.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - GAZİ TAŞ - İSA AKARAntalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı
Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Antalya'da nafaka borçları biriktiği için ruhsal bunalıma girdiği ileri sürülen şahıs falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Ailevi sebepler ve biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 41 yaşındaki Kemal B., tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı.
Falezlerin uç noktasındaki demiri de aşan adam, bir süre ayakta denizi izledi. Kemal B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Parka gelen yunus timleri, bir süre Kemal B.’nin olduğu noktayı bulmaya çalıştı.
Kemal B.’nin olduğu yeri belirleyen ekipler, tel örgüleri geçerek yanına ulaştı. Polisler, Kemal B.’den falezlerin uç noktasından güvenli noktaya geçmesini ve oturmasını istedi.
Su isteği yerine getirilen Kemal B.’yi ikna etmek için ekipler yaklaşık 1 saat uğraş verdi. Ayaklarının titrediği görülen şahıs, kendisine yardım yapılacağı sözünün verilmesi üzerine eyleminden vazgeçti.
Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Kemal B’yi polisler kayalıklardan koluna girerek indirdi. Parka alınan Kemal B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.
Kemal B, 30 Kasım 2015 tarihinde yine aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuş, annesi tarafından vazgeçirilmişti. Aynı kişinin 9 Eylül 2020 tarihindeki intihar girişimi ise bir vatandaş ve polis ekiplerince engellenmişti.
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