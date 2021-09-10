https://tr.sputniknews.com/20210910/antalyada-nafaka-borclari-biriken-sahis-intihara-kalkisti-1048814693.html

Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı

Antalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı

Antalya'da nafaka borçları biriktiği için ruhsal bunalıma girdiği ileri sürülen şahıs falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın daha önce de iki... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:43+0300

2021-09-10T23:43+0300

2021-09-10T23:43+0300

türkiye

antalya

polis

borç

nafaka

falez

intihar

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Ailevi sebepler ve biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 41 yaşındaki Kemal B., tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Falezlerin uç noktasındaki demiri de aşan adam, bir süre ayakta denizi izledi. Kemal B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Parka gelen yunus timleri, bir süre Kemal B.’nin olduğu noktayı bulmaya çalıştı. Kemal B.’nin olduğu yeri belirleyen ekipler, tel örgüleri geçerek yanına ulaştı. Polisler, Kemal B.’den falezlerin uç noktasından güvenli noktaya geçmesini ve oturmasını istedi. Su isteği yerine getirilen Kemal B.’yi ikna etmek için ekipler yaklaşık 1 saat uğraş verdi. Ayaklarının titrediği görülen şahıs, kendisine yardım yapılacağı sözünün verilmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Kemal B’yi polisler kayalıklardan koluna girerek indirdi. Parka alınan Kemal B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.Kemal B, 30 Kasım 2015 tarihinde yine aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuş, annesi tarafından vazgeçirilmişti. Aynı kişinin 9 Eylül 2020 tarihindeki intihar girişimi ise bir vatandaş ve polis ekiplerince engellenmişti.

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antalya, polis, borç, nafaka, falez, intihar