https://tr.sputniknews.com/20210910/applein-epic-games-ile-davasi-karara-baglandi-1048810449.html

Apple'ın Epic Games ile davası karara bağlandı

Apple'ın Epic Games ile davası karara bağlandı

Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple'ın firmaların uygulamalarına alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin verilmesine yönelik karar aldı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T20:21+0300

2021-09-10T20:21+0300

2021-09-10T20:21+0300

dünya

apple

dava

epic games

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1043997699_0:167:3025:1868_1920x0_80_0_0_f230eb5ed12bd5c437c64f19c74d3028.jpg

California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, 'Fortnite' oyununun yaratıcısı Epic Games'in Apple'a açtığı antitröst davasında Apple'a karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı verdi.Söz konusu kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalarında müşterileri, yüzde 30'a kadar komisyon aldığı uygulama içi satın alma sisteminin dışında alternatif ödeme yollarına yönlendiren bağlantılar sağlamalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.Kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalara kayıt esnasında edindikleri bilgiler aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmalarını yasaklayamayacağı da belirtildi.Kararın ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.Epic Games, "Fortnite" oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, dava, epic games