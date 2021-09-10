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Ardahan'da arazide kendiliğinden yetişen 10 bin kök Hint keneviri imha edildi
Ardahan'da arazide kendiliğinden yetişen 10 bin kök Hint keneviri imha edildi
Ardahan'da kendiliğinden hazine arazisinde yetişen 10 bin kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:22+0300
2021-09-10T12:22+0300
2021-09-10T12:22+0300
türkiye
ardahan
imha
hint keneviri
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıçatak köyü dere mevkisindeki hazine arazisinde kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.Bölgeye çağırılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, 10 bin kök Hint kenevirini sökerek bir noktada topladı.Hint kenevirleri, daha sonra burada yakılarak imha edildi.
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ardahan, imha, hint keneviri
Ardahan'da arazide kendiliğinden yetişen 10 bin kök Hint keneviri imha edildi
Ardahan'da kendiliğinden hazine arazisinde yetişen 10 bin kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıçatak köyü dere mevkisindeki hazine arazisinde kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.
Bölgeye çağırılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, 10 bin kök Hint kenevirini sökerek bir noktada topladı.
Hint kenevirleri, daha sonra burada yakılarak imha edildi.