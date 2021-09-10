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Azerbaycan'dan Prof. Aziz Sancar'a fahri diploma
Azerbaycan'dan Prof. Aziz Sancar'a fahri diploma
Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı Azerbaycan... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T14:32+0300
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azerbaycan
ilham aliyev
aziz sancar
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Haber Global'in APA haber ajansından aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'a fahri diploma verilmesine ilişkin kararnameye imzala attı.Kararnameye göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı hizmetlerden dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması" verildi.
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azerbaycan, ilham aliyev, aziz sancar

Azerbaycan'dan Prof. Aziz Sancar'a fahri diploma

14:32 10.09.2021
© AA / Resul RehimovAziz Sancar
Aziz Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA / Resul Rehimov
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'Fahri Diploma' ile taltif edildi.
Haber Global'in APA haber ajansından aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'a fahri diploma verilmesine ilişkin kararnameye imzala attı.
Kararnameye göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı hizmetlerden dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması" verildi.
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