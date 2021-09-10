Azerbaycan'dan Prof. Aziz Sancar'a fahri diploma

Haber Global'in APA haber ajansından aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'a fahri diploma verilmesine ilişkin kararnameye imzala attı.Kararnameye göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı hizmetlerden dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması" verildi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'Fahri Diploma' ile taltif edildi.
Haber Global'in APA haber ajansından aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'a fahri diploma verilmesine ilişkin kararnameye imzala attı.
Kararnameye göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı hizmetlerden dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması" verildi.