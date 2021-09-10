https://tr.sputniknews.com/20210910/bakan-gul-duyurdu-ankaraya-yeni-adliye-binasi-geliyor-1048812631.html

Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor

Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yeni adliye binası inşa edileceğini duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T22:04+0300

2021-09-10T22:04+0300

2021-09-10T22:31+0300

türkiye

ankara

abdulhamit gül

adliye

bina

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Adalet Bakanı Gül, "İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhiye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak" dedi.Bakan Gül, şöyle devam etti:"Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

türkiye

ankara

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ankara, abdulhamit gül, adliye, bina