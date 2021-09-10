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Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor
Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yeni adliye binası inşa edileceğini duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:04+0300
2021-09-10T22:31+0300
türkiye
ankara
abdulhamit gül
adliye
bina
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Adalet Bakanı Gül, "İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhiye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak" dedi.Bakan Gül, şöyle devam etti:"Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
türkiye
ankara
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ankara, abdulhamit gül, adliye, bina

Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor

22:04 10.09.2021 (güncellendi: 22:31 10.09.2021)
© AAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yeni adliye binası inşa edileceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Gül, "İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhiye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak" dedi.
Bakan Gül, şöyle devam etti:
"Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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