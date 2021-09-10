https://tr.sputniknews.com/20210910/balenciaganin-1500-sterlinlik-pazar-cantasi-gundem-oldu-1048802761.html

Balenciaga'nın 1500 sterlinlik 'pazar çantası' gündem oldu

Balenciaga'nın 1500 sterlinlik 'pazar çantası' gündem oldu

İspanyol moda devi Balenciaga'nın satışa sunduğu yeni çantasıyla İngiltere'de gündem oldu. 1500 sterline (17 bin TL) satışa sunulan mavi, beyaz ve kırmızı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:28+0300

2021-09-10T16:28+0300

2021-09-10T16:35+0300

yaşam

çanta

italya

pazar

lüks

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Dünyaca ünlü lüks giyim ve aksesuar markası Balenciaga’nın piyasaya sürdüğü yeni çantalar sosyal medyanın gündemine oturdu. T24'ün aktardığına göre, İngiliz medyasının da sayfalarına taşıdığı çanta, Balenciaga tarafından bin 500 sterlin yani 17 bin 532 TL'ye satışa sunuldu.Pazar çantası olarak tabir edilen alışveriş çantalarına benzetilen çantanın ön yüzünde Balenciaga logosu yer alıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı kareli çantanın dana derisi olduğu belirtiliyor.'Büyükannemin sahil çantasına benziyor'Balenciaga, İtalya’da üretilen çantanın fiyatından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı, evlerinden benzer poşetlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi.Bir Twitter kullanıcısı, "Bu, büyükannemin sahile giderken yemeğimizi taşıdığı çantaya benziyor" diyerek çantayla ilgili yorumunu dile getirirken, bir diğeri kullanıcı da "Bunu ben doğmadan önce kullanıyorlardı" sözleriyle çantanın fiyatına atıfta bulundu.

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çanta, italya, pazar, lüks