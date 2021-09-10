https://tr.sputniknews.com/20210910/balkan-panayirinda-balkanlarin-tarkani-da-sahne-alacak-1048813933.html

Balkan Panayırı'nda 'Balkanların Tarkan'ı' da sahne alacak

Balkan Panayırı'nda 'Balkanların Tarkan'ı' da sahne alacak

Bursa'nın Kestel Belediyesi, bu yıl 7'incisini düzenleyeceği Balkan Panayırı'nda sürpriz sanatçıları Kestelliler ile buluşturuyor. 4 gün boyunca Işın Karaca... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:04+0300

2021-09-10T23:04+0300

2021-09-10T23:13+0300

yaşam

konser

sahne

etkinlik

balkan panayırı

azis

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Kestel Belediyesi 7. Geleneksel Balkan Panayırı, 16-19 Eylül tarihleri arasında Yeni Mahalle Açık Otopark Alanı’nda gerçekleşecek. 4 gün sürecek olan panayırda ünlü sanatçılar Işın Karaca, Emre Kaya, Canbay & Wolker şarkılarını seslendirecek.19 Eylül tarihinde ise ‘Balkanların Tarkan’ı olarak bilinen dünyaca ünlü sanatçı Azis sahneye çıkacak. Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz olarak halka açık olacak. Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinin üst seviyede tutulacağı panayırda HES kodu zorunluluğu olacak.Panayıra ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Balkan Panayırı'nda farklı bir konsept, farklı bir eğlence ile Kestelli hemşehrilerimizin, Balkan göçmeni hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. 4 gün kesintisiz sürecek olan panayır Kestel’e çok yakışacak ve Kestel’in ayrıcalığı yine ön plana çıkacak. Panayırımızı Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olduğu Yeni Mahalle Konutlar bölgesinde gerçekleştireceğiz. Tüm Kestellileri unutulmaz bir eğlence yaşamaları için panayırımıza bekliyoruz’’ diye konuştu.

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konser, sahne, etkinlik, balkan panayırı, azis