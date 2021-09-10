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Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Depay, Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında hat-trick yapmıştı 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:40+0300
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yaşam
memphis depay
futbol
halay
barcelona
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İspanyol devi Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.Depay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.
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memphis depay, futbol, halay, barcelona, twitter

Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı

15:40 10.09.2021
© AFP 2021 / ANDER GILLENEAMemphis Depay
Memphis Depay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / ANDER GILLENEA
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Depay, Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında hat-trick yapmıştı
İspanyol devi Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Depay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.
042002
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