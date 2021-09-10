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https://tr.sputniknews.com/20210910/barcelona-memphis-depayin-halay-cektigi-anlari-turk-bayragi-emojisiyle-paylasti-1048800385.html
Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Depay, Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında hat-trick yapmıştı 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:40+0300
2021-09-10T15:40+0300
2021-09-10T15:40+0300
yaşam
memphis depay
futbol
halay
barcelona
twitter
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İspanyol devi Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.Depay, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.
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memphis depay, futbol, halay, barcelona, twitter
Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
Depay, Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında hat-trick yapmıştı
İspanyol devi
Barcelona, Hollandalı yıldız futbolcusu Memphis Depay'ın halay çektiği anların görüntüsünü Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Depay, Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında hat-trick yapmıştı.