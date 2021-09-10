https://tr.sputniknews.com/20210910/baskent-derbisi-30-yil-sonra-alt-ligde-oynanacak-1048795506.html

Başkent derbisi 30 yıl sonra 'alt ligde' oynanacak

Başkent derbisi 30 yıl sonra 'alt ligde' oynanacak

TFF 1. Lig'de Ankara derbisinde 12 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 30 yılı aşkın bir süre sonra 'alt ligde'... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:49+0300

2021-09-10T13:49+0300

2021-09-10T13:49+0300

yaşam

spor

ankara

gençlerbirliği futbol takımı

ankaragücü

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TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 62 yıl öncesine dayanıyor.Tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Ankara'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2. Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya geldi. Söz konusu dönemde üst lige çıkmayı başaran MKE Ankaragücü, rakibini iki maçta da mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında 1. Lig'de 21 Şubat 1981'de oynanan son karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 2-0 kazandı.1. Lig'de tek ortak sezon 1980-1981MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 1. Lig'deki tek ortak sezonları 1980-1981 sezonunda oldu.İki takım da aynı yıl Türkiye'nin en üst ligine çıkabilmek için alt ligde mücadele etti.Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Ligi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi.Başkent temsilcileri başta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok özel maçta da birbirlerine rakip oldu.Rekabet 1937'ye kadar uzanıyorİki ekip arasında bilinen en eski maç 1937 yılına kadar uzanıyor.1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1937'de oynandı.Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'ndenİki takımın tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig maçında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.Yıllardır aynı stadı kullanıyorlarMKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.- Faruk Koca: "Başkentimize yakışır şekilde mücadele etmeyi arzuluyoruz"MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hafta sonu iki kulübün de tarihine yakışır bir derbi oynamasını arzuladığını söyledi.Sarı-lacivertli kulübün 111 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:Mehmet Niyazi Akdaş: Derbinin dostça ve centilmence geçmesini diliyoruzGençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, derbinin dostça geçmesini temenni etti.Kırmızı-siyahlıların 2023'te 100. yılını kutlayacağını hatırlatan Akdaş, şunları kaydetti:

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spor, ankara, gençlerbirliği futbol takımı, ankaragücü