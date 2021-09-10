Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır

"Türkiye'yi temsil ediyor olmanın sorumluluğuyla futbol dünyasının kulüpler düzeyindeki bu en önemli organizasyonunda başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onların da bize saygı duyduğunu biliyoruz. Ancak bu organizasyondaki varlığımıza milli bir temsil olarak bakıyoruz. Ülkemizin puana ihtiyacı var. Son 5 yıllık, 10 yıllık ve 18 yıllık UEFA verilerine göre Avrupa kupalarında ülkemize en çok puan kazandıran kulüp olarak lokomotifi olduğumuz Türk futbolunu bu büyük organizasyonda da en iyi şekilde temsil edip acil ihtiyacımız olan puanları toplamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da bu puanlara ülke futbolunun ihtiyacı olacak. Bizim başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır."