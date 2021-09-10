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https://tr.sputniknews.com/20210910/besiktasin-yeni-malatyaspor-maci-kadrosu-belli-oldu-1048812000.html
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T21:22+0300
2021-09-10T21:22+0300
türkiye
beşiktaş
kadro
maç
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.
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beşiktaş, kadro, maç

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

21:22 10.09.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Beşiktaş
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.
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