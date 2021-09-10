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https://tr.sputniknews.com/20210910/birlesmis-milletler-siber-saldiriya-ugradigini-dogruladi-1048782514.html
Birleşmiş Milletler, siber saldırıya uğradığını doğruladı
Birleşmiş Milletler, siber saldırıya uğradığını doğruladı
Birleşmiş Milletler (BM) nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T04:51+0300
2021-09-10T04:51+0300
2021-09-10T04:51+0300
dünya
siber saldırı
birleşmiş milletler (bm)
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu belirtti.Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.
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siber saldırı, birleşmiş milletler (bm)
Birleşmiş Milletler, siber saldırıya uğradığını doğruladı
Birleşmiş Milletler (BM) nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu belirtti.
Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.