https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-afgan-ekonomisinin-cokmemesi-icin-ulkeye-para-girisine-izin-veren-gecici-anlasma-gerek-1048779564.html

BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek

BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan'ın milyarlarca dolar değerindeki mal varlığının Taliban'ın erişimine karşı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T01:08+0300

2021-09-10T01:08+0300

2021-09-10T01:08+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

birleşmiş milletler (bm)

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Lyons, BM Güvenlik Konseyine Afganistan'daki gelişmeler hakkında verdiği brifingde, milyonlarca Afgan'ın hayatının, yönetimi ele geçiren Taliban'ın ülkeyi nasıl idare edeceğine bağlı olduğunu ifade etti.Afganistan'daki yeni gerçek karşısında BM Güvenlik Konseyinin birlik olması gerektiğine dikkati çeken Lyons, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmasını bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Lyons, geçici hükümette kadınlara yer verilmediğini ve başbakan, iki başbakan yardımcısı ile dışişleri bakanı dahil hükümetin 33 üyesinin çoğunun BM'nin yaptırım listesinde olduğunu kaydetti.'Milyonları yoksulluğa itebilir, büyük bir mülteci dalgası yaşanabilir'Ülkede kötüye giden insani durumun yanı sıra yaklaşan diğer bir kriz konusunda uyarıda bulunan Lyons, "Uluslararası toplum (Afganistan'ın) milyarlarca dolar değerindeki mal varlığını ve fonlarını dondurdu. Taliban'ın bu fonlara erişiminin engellenmek istenmesi anlaşılır ancak kaçınılmaz sonucu ise ciddi bir ekonomik gerileme olacak ve bu durum, milyonları yoksulluğa ve açlığa itebilir, büyük bir mülteci dalgası yaşanabilir ve Afganistan nesiller boyu geriye gidebilir." dedi.Lyons, şu ifadeleri kullandı:Taliban'ın Afgan askerlerini öldürdüğü, eski hükümet yetkililerini gözaltına aldığı ve özellikle Kabil'de evlerde arama yaparak mal ve mülklere el koyduğuna dair güvenilir iddialar aldıklarını da bildiren Lyons, Taliban'ı protesto edenlere yönelik artan şiddetten ise son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.BM'den Türkiye ve Katar'a teşekkürLyons, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işlevsel hale getirilmesi ve düzenli ticari uçuşların devam edebilmesi için attıkları hızlı ve cömert adımlarlar nedeniyle Katar ile Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm)