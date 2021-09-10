Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-ates-acma-cop-kirbac-taliban-siddeti-tirmaniyor-1048804409.html
BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor
BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, protestocularla gazetecilere karşı ateşli silah, cop ve kırbaç kullanan Taliban'ın şiddetin düzeyini her... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T17:18+0300
2021-09-10T17:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
bm
afganistan
taliban
insan hakları
şiddet
sözcü
protestocu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048789326_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_51a2e63858b65e918f68711c8d114fdd.jpg
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Afganistan'da Taliban'ın 'düzeyi her geçen gün artan şiddetinin' portresini çizdi.'Protestoculara karşı gerçek mermi, cop ve kırbaç kullanan ve gözaltında dayak atan Taliban'ın protestoları haberleştirerek işlerini yapan gazetecilere karşı da giderek daha çok güç kullandığını' aktaran Shamdasani, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden beri düzenlenen protestolarda en az 4 kişinin öldürüldüğüne dair güvenilir bilgiler elde ettiklerini belirtti. Örneğin geçen ayki Taliban bayrağını indirip Afganistan bayrağı göndere çekme protestolarında bir erkek ile bir erkek çocuğunun Taliban tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü kaydetti. Taliban'ın geçici hükümeti ilanının ardından getirdiği toplanma ve gösteri yasağına dikkat çeken BM Sözcüsü, "Taliban'ı, barışçı toplanma haklarını kullananlara ve protestoları haberleştiren gazetecilere yönelik güç kullanımını ve keyfi gözaltını derhal durdurmaya çağırıyoruz" diyerek ekledi:"Taliban barışçı gösterileri yasaklamak yerine güç kullanımına son vermeli ve insanların endişelerini dile getirme aracı ve kamu işlerine katılma hakkını kullanmaları kapsamında barışçı toplanma özgürlüğünü garanti etmeli." "Protestolara yanıt olarak herhangi bir güç kullanımına son çare olarak, kesinlikle gerekliyse ve orantılı şekilde başvurulmasını sağlama yükümlülüğü vardır.”"Acil bir ölüm veya ciddi yaralanma tehdidine yanıt vermek gerekmedikçe, ateşli silahlar asla kullanılmamalıdır."BM Sözcüsünün açıklaması, önceki gün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban tarafından gözatında bayılana dek dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını dünyaya duyurmasının ardından geldi. Bu hafta Kabil'de Taliban'ın kadınlar dahil protestocuları ve en az 15 gazeteciyi dövdüğü ve gözaltına aldığına dair haberlere dikkat çeken Shamdasani, çarşamba günü gözaltına alınan en az 5 gazeteci içinden Daryabi ile Nakdi'nin paylaştığı görüntülerle anlatımlara da atıf yaptı. Nakdi'nin "Taliban'ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, 'Kafan kesilmediği için şanslısın' dediler" sözlerini aktaran BM Sözcüsü, "Sadece işini yapmaya çalışan gazetecilere yönelik pek çok gözdağı var" dedi. Telekomünikasyon şirketlerine 'Kabil'de cep telefonu hizmeti vermeme' emriÇarşamba günü sivil itaatsizliğe set çekmek için harekete geçen Taliban, adalet bakanlığından önceden izin almayan gösterilere yasak getirdi. Shamdasani, ertesi gün de Taliban'ın telekomünikasyon şirketlerine Kabil'in bazı bölgelerinde cep telefonu hizmetini engellemeleri talimatını verdiği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/afgan-gazeteciler-taliban-tarafindan-gozaltinda-bayilana-dek-dovulup-kirbaclandigini-dunyaya-1048770296.html
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hamile-polis-memurunu-oldurdu-iddiasi-1048642505.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048789326_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e83ee0852413973de844e15b96bee41a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, afganistan, taliban, insan hakları, şiddet, sözcü, protestocu

BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor

17:18 10.09.2021 (güncellendi: 17:52 10.09.2021)
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı gösteride kadınların başını çektiği protestoculara silah doğrultan Taliban militanı
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı gösteride kadınların başını çektiği protestoculara silah doğrultan Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / STRINGER
Abone ol
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, protestocularla gazetecilere karşı ateşli silah, cop ve kırbaç kullanan Taliban'ın şiddetin düzeyini her geçen gün artırdığını, elde ettikleri güvenilir bilgilere göre son günlerdeki protestolarda en az 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Afganistan'da Taliban'ın 'düzeyi her geçen gün artan şiddetinin' portresini çizdi.
'Protestoculara karşı gerçek mermi, cop ve kırbaç kullanan ve gözaltında dayak atan Taliban'ın protestoları haberleştirerek işlerini yapan gazetecilere karşı da giderek daha çok güç kullandığını' aktaran Shamdasani, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden beri düzenlenen protestolarda en az 4 kişinin öldürüldüğüne dair güvenilir bilgiler elde ettiklerini belirtti. Örneğin geçen ayki Taliban bayrağını indirip Afganistan bayrağı göndere çekme protestolarında bir erkek ile bir erkek çocuğunun Taliban tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'ın geçici hükümeti ilanının ardından getirdiği toplanma ve gösteri yasağına dikkat çeken BM Sözcüsü, "Taliban'ı, barışçı toplanma haklarını kullananlara ve protestoları haberleştiren gazetecilere yönelik güç kullanımını ve keyfi gözaltını derhal durdurmaya çağırıyoruz" diyerek ekledi:
"Taliban barışçı gösterileri yasaklamak yerine güç kullanımına son vermeli ve insanların endişelerini dile getirme aracı ve kamu işlerine katılma hakkını kullanmaları kapsamında barışçı toplanma özgürlüğünü garanti etmeli."
"Protestolara yanıt olarak herhangi bir güç kullanımına son çare olarak, kesinlikle gerekliyse ve orantılı şekilde başvurulmasını sağlama yükümlülüğü vardır.”
"Acil bir ölüm veya ciddi yaralanma tehdidine yanıt vermek gerekmedikçe, ateşli silahlar asla kullanılmamalıdır."
BM Sözcüsünün açıklaması, önceki gün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban tarafından gözatında bayılana dek dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını dünyaya duyurmasının ardından geldi.
Afganistan'da Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
Dün, 18:14
Bu hafta Kabil'de Taliban'ın kadınlar dahil protestocuları ve en az 15 gazeteciyi dövdüğü ve gözaltına aldığına dair haberlere dikkat çeken Shamdasani, çarşamba günü gözaltına alınan en az 5 gazeteci içinden Daryabi ile Nakdi'nin paylaştığı görüntülerle anlatımlara da atıf yaptı.
Nakdi'nin "Taliban'ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, 'Kafan kesilmediği için şanslısın' dediler" sözlerini aktaran BM Sözcüsü, "Sadece işini yapmaya çalışan gazetecilere yönelik pek çok gözdağı var" dedi.

Telekomünikasyon şirketlerine 'Kabil'de cep telefonu hizmeti vermeme' emri

Çarşamba günü sivil itaatsizliğe set çekmek için harekete geçen Taliban, adalet bakanlığından önceden izin almayan gösterilere yasak getirdi.
Shamdasani, ertesi gün de Taliban'ın telekomünikasyon şirketlerine Kabil'in bazı bölgelerinde cep telefonu hizmetini engellemeleri talimatını verdiği bilgisini paylaştı.
Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
6 Eylül, 06:26
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:47AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki: Pozitif gündem yapıcı ilişkiyi getirebilir
17:47Ticaret Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen genelgesi
17:45Steinmeier'dan Türk işçilere teşekkür: Onlarsız bir Almanya artık düşünülemez
17:38Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu: ‘30 dakikada bir arayarak güven verdi’
17:36Rus senatör: Rusya ve Belarus ordularının ortak komutanlığı kurulabilir
17:18BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor
17:01Erdoğan: İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız
16:56İstanbul Üniversitesi’nde ‘Darbeler ile Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'
16:55Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
16:54Tinder CEO’su Yahoo’nun başına geçecek
16:52Marketteki kadına içi sperm dolu şırınga batıran adama 10 yıl hapis cezası
16:45Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 27.8 milyar dolara yükseldi
16:41Kadın hasta, hemşireye saldırdı: Küfürler savurdu, saçlarını yoldu
16:38TFF Başkanı Özdemir: Yeni teknik direktör konusunda kafamızda bir isim var
16:35El Kaide üyesi Cengiz H., İstanbul'da gözaltına alındı
16:28Balenciaga'nın 1500 sterlinlik 'pazar çantası' gündem oldu
16:22Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
16:19Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
16:18Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi
16:09Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu