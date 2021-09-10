https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-ates-acma-cop-kirbac-taliban-siddeti-tirmaniyor-1048804409.html

BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor

BM: Ateş açma, cop, kırbaç; Taliban şiddeti giderek tırmanıyor

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, protestocularla gazetecilere karşı ateşli silah, cop ve kırbaç kullanan Taliban'ın şiddetin düzeyini her... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T17:18+0300

2021-09-10T17:18+0300

2021-09-10T17:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

bm

afganistan

taliban

insan hakları

şiddet

sözcü

protestocu

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Afganistan'da Taliban'ın 'düzeyi her geçen gün artan şiddetinin' portresini çizdi.'Protestoculara karşı gerçek mermi, cop ve kırbaç kullanan ve gözaltında dayak atan Taliban'ın protestoları haberleştirerek işlerini yapan gazetecilere karşı da giderek daha çok güç kullandığını' aktaran Shamdasani, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden beri düzenlenen protestolarda en az 4 kişinin öldürüldüğüne dair güvenilir bilgiler elde ettiklerini belirtti. Örneğin geçen ayki Taliban bayrağını indirip Afganistan bayrağı göndere çekme protestolarında bir erkek ile bir erkek çocuğunun Taliban tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü kaydetti. Taliban'ın geçici hükümeti ilanının ardından getirdiği toplanma ve gösteri yasağına dikkat çeken BM Sözcüsü, "Taliban'ı, barışçı toplanma haklarını kullananlara ve protestoları haberleştiren gazetecilere yönelik güç kullanımını ve keyfi gözaltını derhal durdurmaya çağırıyoruz" diyerek ekledi:"Taliban barışçı gösterileri yasaklamak yerine güç kullanımına son vermeli ve insanların endişelerini dile getirme aracı ve kamu işlerine katılma hakkını kullanmaları kapsamında barışçı toplanma özgürlüğünü garanti etmeli." "Protestolara yanıt olarak herhangi bir güç kullanımına son çare olarak, kesinlikle gerekliyse ve orantılı şekilde başvurulmasını sağlama yükümlülüğü vardır.”"Acil bir ölüm veya ciddi yaralanma tehdidine yanıt vermek gerekmedikçe, ateşli silahlar asla kullanılmamalıdır."BM Sözcüsünün açıklaması, önceki gün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban tarafından gözatında bayılana dek dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını dünyaya duyurmasının ardından geldi. Bu hafta Kabil'de Taliban'ın kadınlar dahil protestocuları ve en az 15 gazeteciyi dövdüğü ve gözaltına aldığına dair haberlere dikkat çeken Shamdasani, çarşamba günü gözaltına alınan en az 5 gazeteci içinden Daryabi ile Nakdi'nin paylaştığı görüntülerle anlatımlara da atıf yaptı. Nakdi'nin "Taliban'ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, 'Kafan kesilmediği için şanslısın' dediler" sözlerini aktaran BM Sözcüsü, "Sadece işini yapmaya çalışan gazetecilere yönelik pek çok gözdağı var" dedi. Telekomünikasyon şirketlerine 'Kabil'de cep telefonu hizmeti vermeme' emriÇarşamba günü sivil itaatsizliğe set çekmek için harekete geçen Taliban, adalet bakanlığından önceden izin almayan gösterilere yasak getirdi. Shamdasani, ertesi gün de Taliban'ın telekomünikasyon şirketlerine Kabil'in bazı bölgelerinde cep telefonu hizmetini engellemeleri talimatını verdiği bilgisini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20210909/afgan-gazeteciler-taliban-tarafindan-gozaltinda-bayilana-dek-dovulup-kirbaclandigini-dunyaya-1048770296.html

https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hamile-polis-memurunu-oldurdu-iddiasi-1048642505.html

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bm, afganistan, taliban, insan hakları, şiddet, sözcü, protestocu