https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-genel-sekreteri-guterres-yeni-hukumetin-kurulmasi-lubnan-icin-cok-onemli-bir-adim-1048815592.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:56+0300

2021-09-10T23:56+0300

2021-09-10T23:56+0300

dünya

lübnan

birleşmiş milletler (bm)

hükümet

bm genel sekreteri antonio guterres

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Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmiş, hükümeti kurma görevi 26 Temmuz’da eski Başbakan Necib Mikati’ye verilmişti. Bugün yapılan açıklamada hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Oun’un yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar dileyen Guterres, yeni hükümetle ilgili olarak, "Elbette çözülmesi gereken daha birçok şey var ancak bu diğer her şeyin mümkün olabilmesi için temel koşuldu. Lübnan'ın şu anda karşı karşıya olduğu dramatik durumun üstesinden gelebilmesi için farklı Lübnan toplulukları ve siyasi güçlerinin bir araya gelmesini umuyorum" dedi.Lübnan’da 13 ay sonra yeni hükümetLübnan’da 24 bakandan oluşan ve Necib Mikati’nin başbakanlık edeceği yeni hükümet kuruldu. Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury oldu.Öte yandan Mikati, Lübnan’da 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini ifade etmişti.

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lübnan, birleşmiş milletler (bm), hükümet, bm genel sekreteri antonio guterres