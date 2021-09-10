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BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım
BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:56+0300
2021-09-10T23:56+0300
dünya
lübnan
birleşmiş milletler (bm)
hükümet
bm genel sekreteri antonio guterres
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Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmiş, hükümeti kurma görevi 26 Temmuz’da eski Başbakan Necib Mikati’ye verilmişti. Bugün yapılan açıklamada hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Oun’un yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar dileyen Guterres, yeni hükümetle ilgili olarak, "Elbette çözülmesi gereken daha birçok şey var ancak bu diğer her şeyin mümkün olabilmesi için temel koşuldu. Lübnan'ın şu anda karşı karşıya olduğu dramatik durumun üstesinden gelebilmesi için farklı Lübnan toplulukları ve siyasi güçlerinin bir araya gelmesini umuyorum" dedi.Lübnan’da 13 ay sonra yeni hükümetLübnan’da 24 bakandan oluşan ve Necib Mikati’nin başbakanlık edeceği yeni hükümet kuruldu. Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury oldu.Öte yandan Mikati, Lübnan’da 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini ifade etmişti.
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lübnan, birleşmiş milletler (bm), hükümet, bm genel sekreteri antonio guterres

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım

23:56 10.09.2021
© REUTERS / DALATI NOHRALübnan Başbakanı Necib Mikati
Lübnan Başbakanı Necib Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar diledi.
Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmiş, hükümeti kurma görevi 26 Temmuz’da eski Başbakan Necib Mikati’ye verilmişti. Bugün yapılan açıklamada hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Oun’un yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar dileyen Guterres, yeni hükümetle ilgili olarak, "Elbette çözülmesi gereken daha birçok şey var ancak bu diğer her şeyin mümkün olabilmesi için temel koşuldu. Lübnan'ın şu anda karşı karşıya olduğu dramatik durumun üstesinden gelebilmesi için farklı Lübnan toplulukları ve siyasi güçlerinin bir araya gelmesini umuyorum" dedi.

Lübnan’da 13 ay sonra yeni hükümet

Lübnan’da 24 bakandan oluşan ve Necib Mikati’nin başbakanlık edeceği yeni hükümet kuruldu. Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury oldu.
Öte yandan Mikati, Lübnan’da 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini ifade etmişti.
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