https://tr.sputniknews.com/20210910/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-akpartili-arzu-aydina-biz-sapik-miyiz-1048810614.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AK Partili Arzu Aydın'a: Biz sapık mıyız?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AK Partili Arzu Aydın'a: Biz sapık mıyız?

AK Parti Milletvekili Arzu Aydın'ın "Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi'ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? sorusuna Tanju... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T20:25+0300

2021-09-10T20:25+0300

2021-09-10T20:25+0300

bolu

tanju özcan

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan'ın anlattığı bu anısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tepki gösterdi.'Genç kızımı senin makamına iş istemeye nasıl göndereceğim?'AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arzu Aydın, "Bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün. Bu laf annenize gitmiş olabilir. Benim genç kızım oraya gitmiş olabilir. Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi’ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim? Nasıl algılayacaksın? Bunu kardeşiniz olarak düşünün, teyzenin, ananız, bacınız. Böyle bir şey var mı? Kadını ve AK Partili kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor ama bu böyle bir şey değil. Kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin" diye konuştu.Özcan'dan Aydın'a yanıtArzu Aydın'ın kendisine yönelik sözlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da bir basın açıklaması düzenledi.Arzu Aydın'ın sözlerine cevap veren Özcan, "Kadın üzerinden siyaset yapma’ demek ne demek ya. Üstelik şu kardeşinizi hepiniz tanıyorsunuz uzun yıllardır. Ben kadınlarla ilgili siyasette hep pozitif ayrımcılık yaptım. Kadınların siyasette daha çok söz sahibi olabilmesi için. Herhalde Türkiye’de benden fazla mücadele eden erkek siyasetçi de yoktur. Ama bu hanımefendi bunların hiçbirini bilmez gibi, artık haddini de aşan bir şekilde, ne diyor, ‘Genç kızı makamına iş isteyeme nasıl göndereceğim?’ Ne demektir bu ya? Bir, çocuklarımıza, gençlerimize iş bulmak hükümet olarak sizin göreviniz. İki, burada 20 binin üzerinde iş başvurusu var. Ben her gün onlarca kadınla görüşüyorum. Genç kızımızla görüşüyorum. Ne demektir bu ya? Biz sapık mıyız? Benim özür dilediğim bir gafımdan dolayı kadın bizi resmen sapık yerine koyuyor. Bolu halkı adına ayıplıyorum. Ben burada binlerce insanla görüşüyorum. Üstelik 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" dedi.

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bolu, tanju özcan