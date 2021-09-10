https://tr.sputniknews.com/20210910/chp-lideri-kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-onu-fazla-ciddiye-almamamiz-lazim-1048808823.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün Kahramanmaraş'ta konuşma yapıyor değerli... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T19:08+0300

2021-09-10T19:08+0300

2021-09-10T19:08+0300

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Konak Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.CHP'li belediye başkanlarına seçimlerden önce, “Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Dolayısıyla hangi yatırımı yapıyorsanız, kaç liraya yaptığınızı da mutlaka halka anlatın” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Burada dikkat ettim, yaptığınız çalışmalarla ilgili olan tanıtım filminde her yatırımın altında onun yapım bedeli de yer alıyor. Bunu dikkat aldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.CHP'li belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “’Seçildiğiniz andan itibaren size oy versin, vermesin bütün kenti kucaklayacaksınız. Bana oy vermedi, oraya hizmet götürmeyeyim' anlayışı hiç olmayacak” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Çünkü yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Dostlarımızla beraber yapıyoruz bütün bunları. Bizim belediye başkanlarımız, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla çok daha geniş bir kitleyi belediye başkanlarımız kucaklıyorlar. Dedim ki, ‘Ayrımcılık yapmayacaksınız.' Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Onlar kentin kültüründen, kentin olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyorlar."Sosyal bir devletin, her vatandaşa el uzatması gerektiğini vurgulayan CHP lideri, “Özellikle engellilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Ama maalesef çoğu kez engellileri kentte, evde hapsediyoruz. Onların eğitimine yeterli önemi, yeterli desteği vermiyoruz. Bu bağlamda, bugün burada açacağımız ‘Engelsiz Köy' gerçekten son derece güzel. Pozitif ayrımcılık yapmışsınız, yoksul bir mahallede kurmuşsunuz. Bu açıdan son derece değerli ve önemli” şeklinde konuştu.Kovid-19 salgını konusunda iktidarın başarılı bir politika izlemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:"İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP’li belediyelere, İYİ Partili belediyelere, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalırdı. Yönetemiyorlar, yönetemediklerini gayet iyi biliyorum.Ama göreceksiniz Allah’ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur onu sadece Türkiye’deki insanlarımıza değil, bütün dünyaya göstereceğiz. Barış içinde yaşayacağız, huzur içinde yaşayacağız.Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Yüzüncü yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak.Yüzüncü yılında görkemli Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış olacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20210909/kilicdaroglu-sanatiyla-kulturuyle-parklariyla-mansur-yavas-yeniden-ankarayi-ayaga-kaldiracak-1048777818.html

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izmir, recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yolsuzluk, konak, akp, açıklama, para, hükümet, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, kovid-19