CHP’li Ağbaba: Temmuz ayında her saat başı 708 kişi işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Temmuz ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Ağbaba, “Sadece temmuz ayında resmi verilere göre en az 506 bin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

Temmuz ayı işgücü istatistiklerini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “İktidara daha önce defalarca uyarıda bulunduk. Türkiye’de Haziran ayında normalleşme dönemi başladı ama salgının ekonomide yarattığı etkiler bitmedi dedik. En azından yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin ve fesih yasağının devam etmesini söyledik. Deyim yerindeyse perşembenin gelişi çarşambadan belliydi” ifadelerini kullandı.‘Temmuz ayında her gün ortalama 17 bine yakın kişi işsiz kaldı’Ağbaba “Bugün temmuz ayı işgücü verilerine baktığımızda bu uyarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ne yazık ki anladık. Sadece temmuz ayında resmi verilere göre en az 506 bin kişinin işsiz kaldığını görmüş olduk. Bir başka deyişle temmuz ayında her gün ortalama 17 bine yakın kişi, her saat başı ise 708 kişi işsiz kalmış oldu. İşsiz sayısı Temmuz ayında 506 bin kişi artarken, iktidar sadece 125 bin kişilik istihdam yaratabildi” dedi.İŞKUR verilerinde de işsizliğin arttığına dair benzer bir tablo oluştuğunu söyleyen Ağbaba “Haziran-Ağustos ayları arasında İŞKUR’a kayıtlı resmi işsiz sayısı 244 bin kişi artarak 3.2 milyon kişiye yükselmişti. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki Türkiye’de işsiz olup iş arayan herkes İŞKUR’a kayıt yaptırmamaktadır. Yine bir diğer çarpıcı veri ise işsizlik ödeneği başvuru sayılarında gördük. Son bir ayda işsizlik ödeneğine başvuran işsiz sayısı ise 232 bin kişi artmış oldu” diye konuştu.‘İşsizlik sayısının ilerleyen aylarda tırmanışa geçme ihtimali yüksek’Ağbaba sözlerine “Fesih yasağının kalkmasının ardından artan işsizlik sayısı ne yazık ki ilerleyen aylarda da tırmanışa geçme ihtimali oldukça yüksektir. Daha önce taleplerimize kulak tıkayan iktidar eğer ki acil önlem almazsa bugün işi olan yüz binlerce çalışan, yarın işsiz kalma tehlikesi ile baş başa kalmaya devam edecektir” şeklinde devam etti.

