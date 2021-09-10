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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T19:44+0300
2021-09-10T19:44+0300
2021-09-10T19:44+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz