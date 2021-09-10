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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:36+0300
2021-09-10T10:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mustafa kemal atatürk
fatih sultan mehmet
cumhurbaşkanlığı
mesaj
ertuğrul gazi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt'te atan Ertuğrul Gazi'yi rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Anadolu’daki küçük bir beylikten bir cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden olan Ertuğrul Gazi’nin ve oğlu Osman Bey'in Söğüt’te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır. Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri de maziden atiye bir geleneğin yaşatılması, değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli bir görev ifa etmektedir. Bu düşüncelerle, Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran büyük şahsiyetlerimizi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, fatih sultan mehmet, cumhurbaşkanlığı, mesaj, ertuğrul gazi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı

10:36 10.09.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt'te atan Ertuğrul Gazi'yi rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Anadolu’daki küçük bir beylikten bir cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden olan Ertuğrul Gazi’nin ve oğlu Osman Bey'in Söğüt’te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır. Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.
Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri de maziden atiye bir geleneğin yaşatılması, değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli bir görev ifa etmektedir. Bu düşüncelerle, Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran büyük şahsiyetlerimizi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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