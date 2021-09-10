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Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu
Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu
Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Danimarka, bugünden itibaren tüm koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:45+0300
2021-09-10T13:45+0300
danimarka
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Danimarka Ulusal Yayın Kuruluşu, ülkede tüm Kovid-19 tedbirlerinin durdurulduğunu açıkladı. Böylece Danimarka, koronavirüs önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu. Ülkede 11 Mart 2020'de başlayan tüm önlemlerin kaldırılmasıyla artık vatandaşlar maske takmak zorunda olmayacak, restoranlara, spor salonlarına, tiyatro salonlarına ve gece kulüplerine aşı kartı ile giriş yapılabilecek. Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jens Lundgren, salgına karşı etkili bir araç olduğunu kanıtlayan aşı sayesinde Kovid-19'un artık Danimarka'da 'son derece tehlikeli hastalık' kategorisinden çıkarıldığını söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 80'i aşılanmış durumda.
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danimarka, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu

13:45 10.09.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIXDanimarka - koronavirüs
Danimarka - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
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Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Danimarka, bugünden itibaren tüm koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu.
Danimarka Ulusal Yayın Kuruluşu, ülkede tüm Kovid-19 tedbirlerinin durdurulduğunu açıkladı. Böylece Danimarka, koronavirüs önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu.
Ülkede 11 Mart 2020'de başlayan tüm önlemlerin kaldırılmasıyla artık vatandaşlar maske takmak zorunda olmayacak, restoranlara, spor salonlarına, tiyatro salonlarına ve gece kulüplerine aşı kartı ile giriş yapılabilecek.
Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jens Lundgren, salgına karşı etkili bir araç olduğunu kanıtlayan aşı sayesinde Kovid-19'un artık Danimarka'da 'son derece tehlikeli hastalık' kategorisinden çıkarıldığını söyledi.
Ülke nüfusunun yüzde 80'i aşılanmış durumda.
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