https://tr.sputniknews.com/20210910/danimarka-kovid-19-onlemlerini-tamamen-kaldiran-ilk-ab-ulkesi-oldu-1048795140.html

Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu

Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu

Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Danimarka, bugünden itibaren tüm koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:45+0300

2021-09-10T13:45+0300

2021-09-10T13:45+0300

danimarka

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Danimarka Ulusal Yayın Kuruluşu, ülkede tüm Kovid-19 tedbirlerinin durdurulduğunu açıkladı. Böylece Danimarka, koronavirüs önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu. Ülkede 11 Mart 2020'de başlayan tüm önlemlerin kaldırılmasıyla artık vatandaşlar maske takmak zorunda olmayacak, restoranlara, spor salonlarına, tiyatro salonlarına ve gece kulüplerine aşı kartı ile giriş yapılabilecek. Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jens Lundgren, salgına karşı etkili bir araç olduğunu kanıtlayan aşı sayesinde Kovid-19'un artık Danimarka'da 'son derece tehlikeli hastalık' kategorisinden çıkarıldığını söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 80'i aşılanmış durumda.

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danimarka, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri