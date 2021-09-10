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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:30+0300
2021-09-10T12:30+0300
türkiye
afganistan
katar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.
türkiye
afganistan
katar
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afganistan, katar, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

12:30 10.09.2021
© DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.
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