https://tr.sputniknews.com/20210910/disisleri-bakani-cavusoglu-katarli-mevkidasiyla-afganistani-gorustu-1048791409.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:30+0300

2021-09-10T12:30+0300

2021-09-10T12:30+0300

türkiye

afganistan

katar

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791359_0:151:2001:1276_1920x0_80_0_0_e705372c65198b5342e169dcbf89d472.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.

türkiye

afganistan

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, katar, mevlüt çavuşoğlu