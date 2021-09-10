https://tr.sputniknews.com/20210910/disisleri-bakanligindan-arap-ligine-tepki-1048807481.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi’ne tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi’ne tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi ile ilgili yapılan açıklamada, "Toplantıda kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T18:34+0300

2021-09-10T18:34+0300

2021-09-10T18:34+0300

dünya

türkiye

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yanıt

ab-arap ligi zirvesi

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Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi tarafından alınan kararlarla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:* Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.* Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla ülkemizi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığı gayet iyi bilinmektedir.* Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır.* Nitekim, maksatlı niteliği malum bu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koydukları görülmektedir.* Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir.* Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez.* Bu itibarla, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet ediyoruz.

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