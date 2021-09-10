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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kur’an öğrenebildiği günlere geldik
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kur’an öğrenebildiği günlere geldik
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4 yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T17:56+0300
2021-09-10T17:56+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
cami
kuran kursu
çocuk
burhan işliyen
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Bilecik’e geldi ve ilk olarak İl Müftülüğünü ziyaret etti. Burada İl Müftüsü Ali Erhun ve müftülük personeli tarafından karşılanan İşliyen, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.İşleyen, Bilecik merkezinde 4-6 yaş Kuran kursu ile şehir tarihinde ilk defa yatılı hafızlık kız Kuran kursu inşaatlarının tamamlandığını söyledi. “Allah nasip ederse onun açılışını yapacağız” diyen İşliyen, Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan ve ibadete açılma aşamasına gelen 3 tane caminin da açılışının yapılacağını kaydetti.Müftülük ziyaretinin ardından Cuma namazı için vaaz veren İşleyen, namazın ardından caminin bulunduğu yerleşkede yapımı tamamlanan Kayı Boyu 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına katıldı.‘Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var’Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, şu şekilde konuştu:
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diyanet işleri başkanlığı, cami, kuran kursu, çocuk, burhan işliyen

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kur’an öğrenebildiği günlere geldik

17:56 10.09.2021
© İHA / ALİ OSMAN ÇELİKALDiyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kuran öğrenebildiği günlere geldik
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kuran öğrenebildiği günlere geldik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA / ALİ OSMAN ÇELİKAL
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4 yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta çocuğun Kur’an ve dinini öğrenebildiği maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamd olsun” dedi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Bilecik’e geldi ve ilk olarak İl Müftülüğünü ziyaret etti. Burada İl Müftüsü Ali Erhun ve müftülük personeli tarafından karşılanan İşliyen, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İşleyen, Bilecik merkezinde 4-6 yaş Kuran kursu ile şehir tarihinde ilk defa yatılı hafızlık kız Kuran kursu inşaatlarının tamamlandığını söyledi. “Allah nasip ederse onun açılışını yapacağız” diyen İşliyen, Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan ve ibadete açılma aşamasına gelen 3 tane caminin da açılışının yapılacağını kaydetti.
Müftülük ziyaretinin ardından Cuma namazı için vaaz veren İşleyen, namazın ardından caminin bulunduğu yerleşkede yapımı tamamlanan Kayı Boyu 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına katıldı.

‘Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var’

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, şu şekilde konuştu:
“Bu kurs bu duaların fiile dönmüş hallerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4 yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta çocuğun Kur’an öğrenebildiği, dinini öğrenebildiği maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamd olsun.”
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