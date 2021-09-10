https://tr.sputniknews.com/20210910/diyetisyenden-pogaca-uyarisi-her-gun-iki-tane-tuketildiginde-olusan-yag-oranini-gosterdi-1048784222.html

Diyetisyenden poğaça uyarısı: Her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi

Diyetisyenden poğaça uyarısı: Her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi

Her sabah tüketildiği vakit vücutta ciddi yağlanmalara neden olan poğaçanın oluşturduğu yağ oranının birebir replikası, diyetisyen Esra Çelakıl tarafından... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T07:57+0300

2021-09-10T07:57+0300

2021-09-10T07:56+0300

yaşam

sağlık

beslenme

yağ

poğaça

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048784197_0:0:1544:869_1920x0_80_0_0_5784a0d1f031709162dee6594cbdbf2b.jpg

Sabahları yetişme telaşına kapılarak kahvaltıyı hayatından çıkaran birçok kişi var.Kahvaltı yerine poğaça ve açma alternatifine başvuran kişiler, vücutlarına kısa sürede yüksek miktarda yağ girmesine neden oluyor.Okulların açılmasıyla da öğrencilere tükettirilen poğaçaların yağ oranına karşı velilere uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.Poğaça tüketimi uyarısıUzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu.Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı.Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte de 22 küp şeker bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Çelakıl, sabahları en az iki poğaça yiyen kişinin damarlarında bulunan kanda tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığını vurguladı.Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi.Poğaça yiyenlerde oluşan yağDiyetisyen Çelakıl, yaptığı deneysel ile gizli şeker kaynağı olan ürünlerin tehlikeye yol açtığını gözler önüne serdi. Bir poğaçada bulunan 10 küp şekeri su dolu bir bardağın içerisine koyan Diyetisyen Çelakıl, suda oluşan tortunun aynısının kanda da oluştuğunu belirtti.Poğaça yiyen kişilerin vücudunda oluşan yağ oranını gösteren replikayla örnek veren Diyetisyen Çelakıl, “Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur.” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210617/milli-egitim-bakani-selcuk-ogrencilerle-peynirli-pogaca-yapti-1044759882.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık, beslenme, yağ, poğaça