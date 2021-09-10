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https://tr.sputniknews.com/20210910/duzcede-3-saat-once-evlenen-cift-motosiklet-kazasinda-yasamini-yitirdi-1048779937.html
Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Düzce'de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce evlendiği öğrenildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T01:40+0300
2021-09-10T01:40+0300
2021-09-10T01:43+0300
yaşam
motorsiklet
evli kadın
öldü
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Ankara istikametine gitmekte olan Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi.
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motorsiklet, evli kadın, öldü
Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında yaşamını yitirdi 01:40 10.09.2021 (güncellendi: 01:43 10.09.2021)
Düzce'de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce evlendiği öğrenildi.
Ankara istikametine gitmekte olan
Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi
Münire Ulcay ise ağır yaralandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan
3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi.