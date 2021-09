https://tr.sputniknews.com/20210910/duzcede-3-saat-once-evlenen-cift-motosiklet-kazasinda-yasamini-yitirdi-1048779937.html

Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Düzce'de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce evlendiği öğrenildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T01:40+0300

2021-09-10T01:40+0300

2021-09-10T01:43+0300

yaşam

motorsiklet

evli kadın

öldü

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048780068_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bd5f8ea122611131b9da9c5535169ad6.jpg

Ankara istikametine gitmekte olan Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi.

2021

