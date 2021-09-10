El Kaide üyesi Cengiz H., İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H. isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de gözaltına aldı.Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
El Kaide üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz. H., Çekmeköy’de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H. isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de gözaltına aldı.
Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.