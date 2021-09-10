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El Kaide üyesi Cengiz H., İstanbul'da gözaltına alındı
El Kaide üyesi Cengiz H., İstanbul'da gözaltına alındı
El Kaide üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz. H., Çekmeköy’de gözaltına alındı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T16:35+0300
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türkiye
istanbul
türkiye
el kaide
operasyon
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H. isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de gözaltına aldı.Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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istanbul, türkiye, el kaide, operasyon, soruşturma

El Kaide üyesi Cengiz H., İstanbul'da gözaltına alındı

16:35 10.09.2021
© DHAEl Kaide üyesi Cengiz H. Çekmeköy'de gözaltına alındı
El Kaide üyesi Cengiz H. Çekmeköy'de gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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El Kaide üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz. H., Çekmeköy’de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H. isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de gözaltına aldı.
Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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