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Erdoğan: İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız
Erdoğan: İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili konuştu. Erdoğan, "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T17:01+0300
2021-09-10T17:34+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ak parti
enflasyon
cumhurbaşkanlığı
merkez bankası
tcmb
gıda
fiyat
market
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı.'Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm ülkelerin küçüldüğünü, çok ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını' ifade eden Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu" dedi.Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili yürütülen "128 milyar dolar nerede?" tartışmasına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:"Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz."Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmenin peşine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir.- Milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız adımda dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.- Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Biz, biz. Çünkü biz, bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltir. Ama Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Nice büyük mücadeleleri birlikte başardığımız milletimizle yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz neredeyse bir el atımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik. Yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık. Artık bunların hasılasını toplama, büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.- Maraş'taki demiryollarını baştan sona yeniledik. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu hat tamamlandığında Maraş'tan Gaziantep'e 53 dakikada, Adana'ya 1,5 saatte ulaşmak mümkün hale gelecektir. - 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi altyapısı sayesinde geleceğe daha umutla bakıyoruz. - Önümüzde 2023 süreci var. Ülke olarak savunma sanayinden enerjiye kadar birçok projenin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Bu tarihte seçimler de gerçekleştirilecek. Böylece 2053 vizyonunu şekillendirmek için yeni bir güç tazelemesi yapacak.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, enflasyon, cumhurbaşkanlığı, merkez bankası, tcmb, gıda, fiyat, market

Erdoğan: İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız

17:01 10.09.2021 (güncellendi: 17:34 10.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili konuştu. Erdoğan, "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı.
'Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm ülkelerin küçüldüğünü, çok ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını' ifade eden Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu" dedi.
Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili yürütülen "128 milyar dolar nerede?" tartışmasına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz."
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmenin peşine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir.
- Milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız adımda dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.
- Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Biz, biz. Çünkü biz, bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltir. Ama Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Nice büyük mücadeleleri birlikte başardığımız milletimizle yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz neredeyse bir el atımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik. Yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık. Artık bunların hasılasını toplama, büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.
- Maraş'taki demiryollarını baştan sona yeniledik. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu hat tamamlandığında Maraş'tan Gaziantep'e 53 dakikada, Adana'ya 1,5 saatte ulaşmak mümkün hale gelecektir.
- 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi altyapısı sayesinde geleceğe daha umutla bakıyoruz.
- Önümüzde 2023 süreci var. Ülke olarak savunma sanayinden enerjiye kadar birçok projenin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Bu tarihte seçimler de gerçekleştirilecek. Böylece 2053 vizyonunu şekillendirmek için yeni bir güç tazelemesi yapacak.
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