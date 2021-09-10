https://tr.sputniknews.com/20210910/eski-sevgilisiyle-is-arkadasini-kacirdi-iliskiye-zorladi-uzerlerine-tuvaletini-yapti-1048798552.html
Eski sevgilisiyle iş arkadaşını kaçırdı: İlişkiye zorladı, üzerlerine tuvaletini yaptı
Eski sevgilisiyle iş arkadaşını kaçırdı: İlişkiye zorladı, üzerlerine tuvaletini yaptı
Bolu'da Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını cinsel ilişkiye zorlayan ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:01+0300
2021-09-10T15:01+0300
2021-09-10T15:01+0300
türkiye
bolu
işkence
darp
eski sevgili
adam kaçırma
ilişki
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Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C., pastanede çalışan eski sevgilisini iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı. İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darp etti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti.2 arkadaş, son olarak genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
türkiye
bolu
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bolu, işkence, darp, eski sevgili, adam kaçırma, ilişki
Eski sevgilisiyle iş arkadaşını kaçırdı: İlişkiye zorladı, üzerlerine tuvaletini yaptı
Bolu'da Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını cinsel ilişkiye zorlayan ve üzerlerine tuvaletini yapan Mehmet C. ile taksici arkadaşı Ümit A., gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre
, Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C.
, pastanede çalışan eski sevgilisini iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.
Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı. İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darp etti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti.
2 arkadaş, son olarak genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.
Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.