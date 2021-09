https://tr.sputniknews.com/20210910/eski-sevgilisiyle-is-arkadasini-kacirdi-iliskiye-zorladi-uzerlerine-tuvaletini-yapti-1048798552.html

Eski sevgilisiyle iş arkadaşını kaçırdı: İlişkiye zorladı, üzerlerine tuvaletini yaptı

Bolu'da Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını cinsel ilişkiye zorlayan ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C., pastanede çalışan eski sevgilisini iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı. İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darp etti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti.2 arkadaş, son olarak genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

