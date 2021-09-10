https://tr.sputniknews.com/20210910/fasin-akpsini-bitiren-issizlik-pahalilik-goc-sorunu-yolsuzluklar-ve-neoliberalizm-oldu-1048845462.html

'Fas'ın AKP'sini bitiren işsizlik, pahalılık, göç sorunu, yolsuzluklar ve neoliberalizm oldu'

'Fas'ın AKP'sini bitiren işsizlik, pahalılık, göç sorunu, yolsuzluklar ve neoliberalizm oldu'

Bereket Kar’a göre, Fas'ın AKP'si seçimlerde işsizlik, pahalılık, göç ve yolsuzluklar nedeniyle hezimete uğradı. Her koşulda son sözü kralın söylediği Fas'ta... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T21:00+0300

2021-09-10T21:00+0300

2021-09-12T21:02+0300

eksen

fas

akp

müslüman kardeşler

reform

tunus

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Kuzey Afrika'nın Arap isyanlarına ön almak için anayasal monarşiye geçmiş Fas krallığında 8 Eylül'de düzenlenen genel seçimler 2011'den bu yana iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hezimetiyle sonuçlandı. 10 yıldır koalisyonlarının başını çeken parti, mecliste 2016 seçimlerinde sahip olduğu sandalyelerinin yüzde 90'ını yitirdi. Seçimlerde en fazla sandalyeyi Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) elde ederken, aralarında sosyal demokrat ve sosyalistlerin bulunduğu bir dizi parti, AKP'yi sollayıp geçti.Fas'taki İhvan kuşağının temsilcisi olan AKP'nin hezimeti, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in İhvancı Ennahda hareketine karşı ipleri eline almasının ardından geldi. Fas'taki gelişmeler ve Kuzey Afrika hattındaki İhvan kuşağının durumunu gazeteci Bereket Kar ile konuştuk.'Seçimler, reformlar yapılsa da son sözü kral söyler'Bereket Kar’a göre, iki dönemdir Fas’ta iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hezimetinde işsizlik, pahalılık, göç sorunu, yolsuzluklar ve sözleşmeli öğretmenler ve memurlarla ilgili çıkarılan yasalar büyük etken oldu. Fas'ın 1960'lardan bu yana hep sosyal hareketlilik yaşayan bir ülke olduğunu anımsatan Kar, 2011'de ise krallığın Arap isyanlarına karşı önlem alarak meşruti monarşiye geçtiğini anımsattı. Kar, AKP'nin de son tahlilde kralın son sözü söylediği hükümetlere liderlik ettiğini vurguladı:‘Fas’ta seçimleri kralın kararları dışına çıkmayan bir çizgi kazanmış durumda’Kar, Fas'ta seçimler olduğu için 'demokrasi' tespitleri yapıldığını ancak bu şekilde o ülkedeki kurumsallığın çerçevesinin anlaşılmadığı görüşünde. Son seçimlerde 2016'daki yüzde 43'ün üzerinde yüzde 50'den fazla katılım oranı açıklanmışken, bunu da tartışmalı bulan Kar, kazanan partinin de kralın kararlarının dışına çıkmayan ve Batı Sahra'yı Fas'ın parçası gören bir anlayış olduğunu aktardı:‘Müslüman Kardeşler’in son kalesinin yıkıldığı şeklinde yorumlarla doludur’Kar'a göre Fas'taki son durum Müslüman Kardeşler çizgisinin yediği son darbe oldu. 2013'te Mısır'la başlayan süreçte en son Tunus'ta iktidar dışına itilen İhvan'ın alternatif bir program sunamayan, kapitalizm dışında hiçbir şekilde çıkamayan bir harekete dönüştüğünü belirten Kar, durumun Türkiye ile de çok benzerlikler taşıdığını dile getirdi. Arap medyasında 'lampa patladı, ışıklar söndü' türü başlıklarına atıf yapan Kar, İhvan'ın hep çifte ajandayka iktidara geldiğini ve aslında kendi ajandalarına yenildikleri değerlendirmesinde bulundu:‘Fas halkı kazanmadı ama en azından siyasal İslam çizgisine bir darbe indirmiş oldu’Bu tür ülkelerde iktidara ulaşan siyasal İslamcılığın dış güçlerle geliştirdiği sıkı fıkı ilişkilere de atıfta bulunan Kar, Fas'ın İsrail ve Trump’ın Yüzyılın Anlaşması'na angaje olmasında AKP'nin rolünü de anımsattı. Normalleşme anlaşmasında İsrail uçağını ilk karşılayan heyetin Müslüman Kardeşlerden oluşan AKP’nin yöneticileri olduğunu belirten Kar, bu durumun da toplumun tepkisini çektiğini söyledi. Kar'a göre seçimlerde Fas halkı kazanmış olmasa da en azından siyasal İslam çizgisine bir darbe indirilmiş olundu:

fas

tunus

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2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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fas, akp, müslüman kardeşler, reform, tunus