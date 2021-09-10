Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/fasta-yerel-secimleri-de-koalisyon-hukumeti-ortaklarindan-milli-bagimsizlar-birligi-kazandi-1048809272.html
Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimleri 102 sandalye kazanarak ipi göğüsleyen Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), yerel seçimlerde de birinci oldu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T19:32+0300
2021-09-10T19:32+0300
dünya
fas
seçim
akp
adalet ve kalkınma partisi
yenilgi
seçimler
yerel seçim
sonuç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048809247_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_37efe277092d4a75891aedad3a47966a.jpg
Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre RNI'nın 9 bin 995 sandalye kazanarak yerel seçimlerin galibi olduğu belirtildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 6 bin 210, İstiklal Partisi 5 bin 600, Sosyalist Birlik Partisi 2 bin 415, Halk Hareketi 2 bin 253, Anayasal Birlik Partisi 1626, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 1532, Adalet ve Kalkınma Partisi 777 ve diğer partiler toplam 1525 sandalye kazandı.Bakanlıktan gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisi'nin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi'nin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/fasta-secimleri-kazanan-milli-bagimsizlar-birligi-lideri-ahnus-tum-partilerle-calismaya-haziriz-1048772124.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048809247_168:0:816:486_1920x0_80_0_0_e5d70791c67b7bc5a8995e6c618ed70a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fas, seçim, akp, adalet ve kalkınma partisi, yenilgi, seçimler, yerel seçim, sonuç

Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

19:32 10.09.2021
© AAFas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
Abone ol
Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimleri 102 sandalye kazanarak ipi göğüsleyen Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), yerel seçimlerde de birinci oldu.
Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre RNI'nın 9 bin 995 sandalye kazanarak yerel seçimlerin galibi olduğu belirtildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 6 bin 210, İstiklal Partisi 5 bin 600, Sosyalist Birlik Partisi 2 bin 415, Halk Hareketi 2 bin 253, Anayasal Birlik Partisi 1626, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 1532, Adalet ve Kalkınma Partisi 777 ve diğer partiler toplam 1525 sandalye kazandı.
Bakanlıktan gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.
Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisi'nin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi'nin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.
Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.
Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) lideri ve Tarım Bakanı Aziz Ahnuş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
DÜNYA
Fas'ta seçimleri kazanan Milli Bağımsızlar Birliği lideri Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
Dün, 19:03
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:54Amerikan halkı geçen 10 yılda hak ve özgürlükler konusunda yönetime kırık not verdi
19:44Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinde kadınların temsilinin artmasından memnuniyet duyuyoruz
19:36Manavgat'ta orman yangını
19:32Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
19:29Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi
19:25Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması
19:08CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım
19:08Etiyopya yarın 2014 yılına girecek
19:06Operatör şirket gösterdi: Kuzey Akım-2 projesinin inşaatı nasıl tamamlandı?
18:57Rusya’dan Apple ve Google’a ‘seçimlere müdahale’ uyarısı
18:56Rıza Bey Apartmanı davasında ikinci duruşma: İnşaat alanına hiç gitmemişler
18:44Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
18:35Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Yatırım Programı Hazırlıkları' genelgesi Resmi Gazete'de
18:3498 yaşındaki kadın 15 senedir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını topluyor
18:34Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi’ne tepki
18:21'İran nükleer silah elde ederse Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışı başlar'
18:20Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı
18:19CHP’li Özkoç'tan 'ittifak' açıklaması: Hiçbir sorunumuz, kaygımız yok
18:12Çavuşoğlu: Afganistan’da 4 bin civarında vatandaşımız kendi istekleriyle kaldı
18:09Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü