https://tr.sputniknews.com/20210910/fatih-altayli-isci-bayramina-pandemi-bahanesiyle-izin-yok-ama-asi-karsiti-mitinge-izin-var-1048788744.html

Fatih Altaylı: İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok, ama aşı karşıtı mitinge izin var

Fatih Altaylı: İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok, ama aşı karşıtı mitinge izin var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtı mitinge izin veren İstanbul Valiliği'ne tepki gösterdi. Altaylı, "Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T11:23+0300

2021-09-10T11:23+0300

2021-09-10T11:24+0300

türkiye

istanbul valiliği

sağlık bakanlığı

fatih altaylı

miting

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

aşı karşıtlığı

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Bu izin Bakan’la dalga geçmektir' başlıklı yazısında aşı karşıtlarının Maltepe'de düzenleyeceği mitinge İstanbul Valiliği tarafından izin verilmesini eleştirdi.1 Mayıs 2021'de Türkiye genelinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 28 bin olduğunu hatırlatan Altaylı, "O gün Emek ve Dayanışma Günü ya da İşçi Bayramı’nı kutlamak isteyenlere korona tedbirleri nedeni ile izin verilmedi" dedi.8 Mart 2021'de de vaka sayısının 11 bin olarak açıklandığını hatırlatan Altaylı, "O gün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen kadın derneklerine Kovid 19 tedbirleri nedeniyle izin verilmedi" diye yazdı.Altaylı, dün itibariyle tespit edilen vaka sayısının 24 bin olduğunu belirterek "Üstelik çok daha bulaşıcı olduğu söylenilen Mu varyantına bir gün önce Bakan Koca dikkat çekmiş. Aynı gün İstanbul Valiliği, Maltepe’de yapılacak 'aşı karşıtı mitinge' izin verdi" ifadesini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devamlı "Aşı olun, başka türlü mücadele edemeyiz" diye çağrıda bulunduğunu vurgulayan Fatih Altaylı, şöyle devam etti:"Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş, milyarlar harcamış aşı bulmuş getiriyor. Cumhurbaşkanı keza aşı oluyor, aşı olduğunu yayınlatıyor, üçüncü dozu olduğunu açıklayan ilk kişi oluyor ve herkese aşı olun çağrısı yapıyor.Televizyonlarda devletin onayı ve emri ile herkesi aşı olmaya davet eden kamu spotları yayınlanıyor. Ve ülkenin en büyük kentinin valiliği, bir vali yardımcısının marifeti ile Aşı Karşıtı Mitinge izin veriyor.Hem de salgının yeniden patlama yapmaya hazırlandığı, aşısızlara karşı türlü önlemin alındığı ve fazlasının gündemde olduğu bir dönemde. Kimse bana bu iznin demokrasi, fikir özgürlüğü, zart zurt olarak verildiğini anlatmaya kalkmasın.Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok. Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok. Ama aşı karşıtı mitinge izin var. Bana hiç kimse bunu anlatamaz, açıklayamaz. Burada ya devlet bizimle alay etmektedir. Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan'la.Uygun seçeneği siz belirleyebilirsiniz. Benim ricam ise PCR pozitif olanların bu mitinge mutlaka katılmalarıdır."

https://tr.sputniknews.com/20210909/asi-karsitlari-bulusacakti-istanbuldaki-mitinge-izin-verilmedi-1048764409.html

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istanbul valiliği, sağlık bakanlığı, fatih altaylı, miting, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, aşı karşıtlığı