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https://tr.sputniknews.com/20210910/fenerbahcede-kadin-futbol-takimi-kuruldu-1048812483.html
Fenerbahçe'de kadın futbol takımı kuruldu
Fenerbahçe'de kadın futbol takımı kuruldu
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu açıkladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:03+0300
2021-09-10T22:03+0300
türkiye
fenerbahçe
kadın futbol takımı
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Açılış törenine Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yeni bir branş kazandırdıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kemal Danabaş, şunları söyledi:"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bunun temelleri bizim için yeni değil, 2 yıl önce atıldı. 2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız futbol okulunu hayata geçirmiştik. O sporcularda bugün buradalar. Fenerbahçe’nin futbola buluşan kız futbolcuların yolu açık olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak nasıl ki ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin formamızı giyme hayalleri varsa artık tüm kız çocukları ve kadınlarının da bu kutsal çubuklu forma hayalleri olacaktır. Hayallerinde Fenerbahçe olan kız çocuklarının elinden tutmak, desteklemek bu yola çıktığımız andan beri en büyük gücümüz oldu."Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Türkiye'de kadın futbolunun büyük bir ivme kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Danabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan futbol takımımızla birlikte kulübümüz bu alanda da lokomotif olacak, önemli başarıları kucaklayacak ve önemli yerlere gelecektir. Kadın futbol takımımızın hayata geçişinde çok kıymetli isimlerle çalıştık. Jessica Çarmıklı, ABD, İspanya, Rusya’da ayrıca milli forma giymiş, kadın futbol alanında UEFA ve FIFA’nın takibinde olan pek çok önemli eğitimler almış kıymetli bir isim. Teknik Direktör olarak ailemize katılan Nihan Su hocamızda pek çok takımda futbol oynamış, milli takım forması giymiş, kaptanlık yapmış, hocalık yapmış, hayatı sporla ve kadın futbolcularla geçmiş çok kariyerli bir isim. Kadın futbol takımımız uyumlu çalışma süreci sonucunda oluşturuldu ve potansiyelli bir takım. A takım yaptığımız işleri altyapıda da geliştireceğiz. Ülkemizde kadın futbolunun ne noktaya geleceğini hep birlikte yaşayacağız.""Fenerbahçe olarak rakiplerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonuna yarışmaya, 1. Lig'den başlamak adına bir başvurumuz oldu." açıklamasında da bulunan sarı-lacivertli yönetici, şunları kaydetti:
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fenerbahçe, kadın futbol takımı

Fenerbahçe'de kadın futbol takımı kuruldu

22:03 10.09.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Flickr
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu açıkladı.
Açılış törenine Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yeni bir branş kazandırdıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kemal Danabaş, şunları söyledi:
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bunun temelleri bizim için yeni değil, 2 yıl önce atıldı. 2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız futbol okulunu hayata geçirmiştik. O sporcularda bugün buradalar. Fenerbahçe’nin futbola buluşan kız futbolcuların yolu açık olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak nasıl ki ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin formamızı giyme hayalleri varsa artık tüm kız çocukları ve kadınlarının da bu kutsal çubuklu forma hayalleri olacaktır. Hayallerinde Fenerbahçe olan kız çocuklarının elinden tutmak, desteklemek bu yola çıktığımız andan beri en büyük gücümüz oldu."
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Türkiye'de kadın futbolunun büyük bir ivme kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Danabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan futbol takımımızla birlikte kulübümüz bu alanda da lokomotif olacak, önemli başarıları kucaklayacak ve önemli yerlere gelecektir. Kadın futbol takımımızın hayata geçişinde çok kıymetli isimlerle çalıştık. Jessica Çarmıklı, ABD, İspanya, Rusya’da ayrıca milli forma giymiş, kadın futbol alanında UEFA ve FIFA’nın takibinde olan pek çok önemli eğitimler almış kıymetli bir isim. Teknik Direktör olarak ailemize katılan Nihan Su hocamızda pek çok takımda futbol oynamış, milli takım forması giymiş, kaptanlık yapmış, hocalık yapmış, hayatı sporla ve kadın futbolcularla geçmiş çok kariyerli bir isim. Kadın futbol takımımız uyumlu çalışma süreci sonucunda oluşturuldu ve potansiyelli bir takım. A takım yaptığımız işleri altyapıda da geliştireceğiz. Ülkemizde kadın futbolunun ne noktaya geleceğini hep birlikte yaşayacağız."
"Fenerbahçe olarak rakiplerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonuna yarışmaya, 1. Lig'den başlamak adına bir başvurumuz oldu." açıklamasında da bulunan sarı-lacivertli yönetici, şunları kaydetti:
"Kadın futbolunun bir noktaya gelinmesi için kararın verilmesini bekliyoruz. Ligin statüsü sponsorluk konusunda belirleyici olması için, ilgili kararın açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri’nde yapacaktır. Maçları ise oynayacağımız stadı belirlemek üzere çalışmaları yapıyoruz, son noktaya gelmek üzereyiz. Çok yakın zamanda belli olacak. Mabedimize en yakın yerde oynayacağız elimizden geldiğince. Kadın takımı formaları Fenerium’da satılacaktır. Amacımız tüm şubelerde olduğu gibi bütçenin sponsorlar tarafından karşılanması olacak. Ciddi bir ilgi var kadın futboluna. Takım sayısı ve oyuncu sayısı artıyor. UEFA’nın ve FIFA’nın ciddi bir eğilimi var. Geliştikçe sponsorların eğilimi artıyor. Biz de bu sponsorlarla yola devam edeceğiz."
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