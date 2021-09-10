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Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
Fransa, koronavirüs salgını sırasında sağlık sektöründe ön saflarda çalışan 12 bin yabancı uyrukluya vatandaşlık verildiğini açıkladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:37+0300
2021-09-10T15:37+0300
fransa
vatandaşlık
sağlık çalışanı
koronavirüs
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Fransa, Kovid- 19 krizi sırasındaki hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için 12.000'den fazla yabancı uyruklu sağlık çalışanına vatandaşlık verdi. Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanı Marlene Schiappa, 16 binden fazla sağlık çalışanının bu fırsattan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu, bunlardan 12 bininin Fransa vatandaşlığına geçirildiğini söyledi. Hükümet ayrıca, bu sektörde çalışanlar için normalde başvuru için beş yıl olan oturum şartını da iki yıla düşürdüğünü açıkladı. Vatandaşlık verilenler arasında hastane güvenlik görevlileri, dadılar ve evde bakım hizmeti veren kişiler de olduğu belirtildi. Fransa'da geçen yılın nisan ayında sağlık çalışanlarına salgınla mücadeledeki katkıları nedeniyle 1000-1500 Euro arası ikramiye verilmişti.Ülkede 2020 yılında toplam 61 bin 371 kişiye vatandaşlık verildi. Nüfusun yüzde 62'sinden fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı ülkede, son haftalarda vaka sayıları ve hastane yatışlarında düşüş yaşanıyor.
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fransa, vatandaşlık, sağlık çalışanı, koronavirüs

Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi

15:37 10.09.2021
© REUTERS / Stephane MaheFransa, koronavirüs
Fransa, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / Stephane Mahe
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Fransa, koronavirüs salgını sırasında sağlık sektöründe ön saflarda çalışan 12 bin yabancı uyrukluya vatandaşlık verildiğini açıkladı.
Fransa, Kovid- 19 krizi sırasındaki hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için 12.000'den fazla yabancı uyruklu sağlık çalışanına vatandaşlık verdi.
Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanı Marlene Schiappa, 16 binden fazla sağlık çalışanının bu fırsattan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu, bunlardan 12 bininin Fransa vatandaşlığına geçirildiğini söyledi.
Hükümet ayrıca, bu sektörde çalışanlar için normalde başvuru için beş yıl olan oturum şartını da iki yıla düşürdüğünü açıkladı.
Vatandaşlık verilenler arasında hastane güvenlik görevlileri, dadılar ve evde bakım hizmeti veren kişiler de olduğu belirtildi.
Fransa'da geçen yılın nisan ayında sağlık çalışanlarına salgınla mücadeledeki katkıları nedeniyle 1000-1500 Euro arası ikramiye verilmişti.
Ülkede 2020 yılında toplam 61 bin 371 kişiye vatandaşlık verildi.
Nüfusun yüzde 62'sinden fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı ülkede, son haftalarda vaka sayıları ve hastane yatışlarında düşüş yaşanıyor.
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