https://tr.sputniknews.com/20210910/fransada-besar-esadin-amcasina-verilen-4-yil-hapis-cezasi-onandi-1048780471.html

Fransa'da Beşar Esad'ın amcasına verilen 4 yıl hapis cezası onandı

Fransa'da Beşar Esad'ın amcasına verilen 4 yıl hapis cezası onandı

Fransa'da, Beşar Esad'in amcası Rıfat Esad'a kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan verilen 4 yıl hapis cezası onandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T02:19+0300

2021-09-10T02:19+0300

2021-09-10T02:20+0300

dünya

suriye

fransa

rıfat esad

hapis cezası

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Paris Temyiz Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esad'a1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını onadı.Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esad'ın Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı aldı.Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esad'a Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esad'a 4 yıl hapis cezası vermiş, Esad'a avukatı bu karara itiraz etmişti.Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında 'kamuya ait fonları kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla soruşturma açmıştı.Rıfat Esad'ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

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suriye, fransa, rıfat esad, hapis cezası