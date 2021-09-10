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https://tr.sputniknews.com/20210910/galatasaraydan-sofiane-feghoulinin-sakatligi-hakkinda-aciklama-1048811822.html
Galatasaray'dan Sofiane Feghouli’nin sakatlığı hakkında açıklama
Galatasaray'dan Sofiane Feghouli’nin sakatlığı hakkında açıklama
Galatasaray, Cezayir Milli Takımı’nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T21:13+0300
2021-09-10T21:13+0300
yaşam
galatasaray
sofiane feghouli
sakatlık
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Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera ise antrenmanda yer almadı. Cezayir Milli Takımı’nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlanırken Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey’in tedavisine devam edildi.Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00’de Trabzon’a hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek
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galatasaray, sofiane feghouli, sakatlık

Galatasaray'dan Sofiane Feghouli’nin sakatlığı hakkında açıklama

21:13 10.09.2021
© AASofiane Feghouli
Sofiane Feghouli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Galatasaray, Cezayir Milli Takımı’nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera ise antrenmanda yer almadı.

Cezayir Milli Takımı’nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlanırken Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey’in tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00’de Trabzon’a hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek
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