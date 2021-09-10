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Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi
Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T19:29+0300
2021-09-10T19:29+0300
türkiye
hakkari
operasyon
polis
yüksekova
uyuşturucu
eroin
kokain
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı köyü kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama- tarama faaliyetinde 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 160 kilo eroin ele geçirildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
türkiye
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hakkari, operasyon, polis, yüksekova, uyuşturucu, eroin, kokain

Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi

19:29 10.09.2021
© DHAHakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi
Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı köyü kırsalında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama- tarama faaliyetinde 6 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 160 kilo eroin ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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