https://tr.sputniknews.com/20210910/hatayda-otomobil-evin-catisina-dustu-2-yarali-1048783350.html

Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı

Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin evin çatısına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T06:42+0300

2021-09-10T06:42+0300

2021-09-10T06:41+0300

türkiye

hatay

türkiye

trafik kazası

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Ümit T. yönetimindeki otomobil, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısına devrildi.Kazada sürücüyle otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sırasında evde olduğunu belirten ev sakini Fırat Çelebioğlu, can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20201122/ankarada-kontrolden-cikan-taksi-evin-catisindan-iceri-girdi-1043270859.html

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hatay, türkiye, trafik kazası