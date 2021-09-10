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https://tr.sputniknews.com/20210910/hatayda-otomobil-evin-catisina-dustu-2-yarali-1048783350.html
Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı
Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin evin çatısına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T06:42+0300
2021-09-10T06:42+0300
2021-09-10T06:41+0300
türkiye
hatay
türkiye
trafik kazası
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Ümit T. yönetimindeki otomobil, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısına devrildi.Kazada sürücüyle otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sırasında evde olduğunu belirten ev sakini Fırat Çelebioğlu, can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20201122/ankarada-kontrolden-cikan-taksi-evin-catisindan-iceri-girdi-1043270859.html
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hatay, türkiye, trafik kazası
Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin evin çatısına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ümit T. yönetimindeki otomobil, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısına devrildi.
Kazada
sürücüyle otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında evde olduğunu belirten
ev sakini Fırat Çelebioğlu, can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını söyledi.