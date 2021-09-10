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HDP'den kapatma davası turu: 10 ülke ziyaret edilecek
HDP'den kapatma davası turu: 10 ülke ziyaret edilecek
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili olarak “Brüksel, Washington, Paris, Berlin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T11:04+0300
2021-09-10T11:03+0300
politika
abd
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
kapatma davası
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HDP Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'la birlikte Washington ziyaretinde yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, “Brüksel, Washington, Paris, Berlin, toplamda 10 ülke ziyaret edeceğiz” dedi. Odatv'ye konuşan Özsoy, ABD başkanı Joe Biden’in başkan seçilmesinin hemen ardından planlanan ziyaret pandemiden dolayı sürüncemede kaldığını söyledi ve Ortadoğu ve Amerika için temel eleştiri ve önerilerde bulunduklarını ifade etti.Kapatma davasıGörüşmeler için “Bu heyetin rutin görüşmelerinden biriydi ama ana konu HDP’nin kapatılması üzerineydi” diye konuşan Özsoy. HDP’nin kapatılmasına ilişkin ise “Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olan HDP’nin kapatılmasının Türkiye’ye hiçbir fayda getirmeyeceği görüşündeyiz ve bu görüşmelere, çalışmalara Türkiye’nin yararı için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sıradaki ziyaretlerÖzsoy önümüzdeki 3 - 4 ay içerisinde Brüksel, Washington, Paris, Berlin’in de olduğu toplamda on ülkeye ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.
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abd, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kapatma davası

HDP'den kapatma davası turu: 10 ülke ziyaret edilecek

11:04 10.09.2021
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : HDP
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili olarak “Brüksel, Washington, Paris, Berlin, toplamda 10 ülke ziyaret edeceğiz” dedi.
HDP Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'la birlikte Washington ziyaretinde yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, “Brüksel, Washington, Paris, Berlin, toplamda 10 ülke ziyaret edeceğiz” dedi.
Odatv'ye konuşan Özsoy, ABD başkanı Joe Biden’in başkan seçilmesinin hemen ardından planlanan ziyaret pandemiden dolayı sürüncemede kaldığını söyledi ve Ortadoğu ve Amerika için temel eleştiri ve önerilerde bulunduklarını ifade etti.
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Kapatma davası

Görüşmeler için “Bu heyetin rutin görüşmelerinden biriydi ama ana konu HDP’nin kapatılması üzerineydi” diye konuşan Özsoy. HDP’nin kapatılmasına ilişkin ise “Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olan HDP’nin kapatılmasının Türkiye’ye hiçbir fayda getirmeyeceği görüşündeyiz ve bu görüşmelere, çalışmalara Türkiye’nin yararı için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sıradaki ziyaretler

Özsoy önümüzdeki 3 - 4 ay içerisinde Brüksel, Washington, Paris, Berlin’in de olduğu toplamda on ülkeye ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.
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